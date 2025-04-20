Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
41,00
Економія при броні: -7,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
36,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
36,00
Економія при броні: -2,00 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
39,00
Економія при броні: -5,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
36,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
39,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
36,00
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
10.7 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
11.0 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я