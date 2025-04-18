Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
3.3 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я