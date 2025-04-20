Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
36,00
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
41,00
Економія при броні: -7,00 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
41,00
Економія при броні: -7,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
36,00
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 13-А
49.1 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я