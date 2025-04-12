Мазь Метролавін застосовувати місцево після первинної хірургічної обробки ран, яка включає видалення некротичних тканин і гнійного ексудату з наступним промиванням рани розчином антисептичного засобу. Мазь наносити безпосередньо на уражену поверхню 1 раз на добу або на стерильні марлеві серветки, якими слід закривати ранову поверхню, після чого накладати стерильну пов'язку. Перев'язку робити 1 раз на добу щодня до повного очищення рани від гнійно-некротичних мас та до початку формування грануляційної тканини.

Для лікування опіків шкіри, ускладнених гнійною ексудацією, мазь Метролавін застосовувати після первинного очищення та туалету рани. Мазь наносити безпосередньо на опікову рану, після чого накладати стерильну пов'язку, або на пов'язку, якою потім закрити рану. Перев'язку робити через день або 1 раз у 2–3 дні залежно від кількості гнійного ексудату до повного очищення рани та початку формування грануляцій.

Максимальна добова доза мазі для дорослих становить 75 г, для дітей віком від 12 років — 25 г. Тривалість курсу лікування залежить від тяжкості захворювання і становить 1–2 тижні. У разі глибокої локалізації інфекції у м'яких тканинах мазь застосовувати сумісно з антибактеріальними препаратами системної дії.