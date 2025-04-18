Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
164,79
Економія при броні: -30,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
4.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
4.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.7 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
7.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Кримська, 71
13.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
13.5 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
9.2 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
197,40
Економія при броні: -63,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
17.5 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Чорноморськ, вул. Захисників України, 3-В
20.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка