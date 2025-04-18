Київ (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
3.7 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 1-Б
4.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
5.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
164,79
Економія при броні: -21,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 22
6.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
6.1 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
197,40
Економія при броні: -54,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
6.2 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
6.4 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
198,28
Економія при броні: -5,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 32
6.7 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка