Харків (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низькі ціни №1
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Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
3.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
193,30
Економія при броні: -59,00 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
193,30
Економія при броні: -59,00 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
197,40
Економія при броні: -63,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
183,50
Економія при броні: -49,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.3 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
197,40
Економія при броні: -63,10 грн