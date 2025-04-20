Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
170,00
Економія при броні: -18,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
170,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
170,00
Економія при броні: -18,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
170,00
Економія при броні: -21,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
170,00
Економія при броні: -18,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
170,00
Економія при броні: -21,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
8.3 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
170,00
Економія при броні: -18,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
61.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
193,30
Економія при броні: -61,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
193,30
Економія при броні: -61,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
62.3 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
193,30
Економія при броні: -61,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
62.5 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
193,30
Економія при броні: -61,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
62.6 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
197,40
Економія при броні: -66,00 грн