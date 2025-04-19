Львів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
163,98
Економія при броні: -31,48 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
182,20
Економія при броні: -49,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
182,70
Економія при броні: -50,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
1.1 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
197,40
Економія при броні: -64,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Федьковича, 26
1.2 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Князя Романа, 11
1.3 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
1.3 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
1.3 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
1.5 км
Метролавін мазь туба 40 г №1
Червона зірка