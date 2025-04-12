Фармакодинаміка.

Гамалате В 6 містить комбінацію активних речовин: γ-аміномасляну кислоту, γ-аміно- β-оксимасляну кислоту, вітамін В 6 (піридоксину гідрохлорид), що є природними компонентами тканин головного мозку, та магнію глутамату гідробромід (МГГ). Лікарський засіб чинить нейрорегулюючу дію на процеси у головному мозку, спричиняє легкий седативний та церебротонічний ефект.

γ-аміномасляна кислота (ГАМК) утворюється у мозку за рахунок декарбоксилювання глутамінової кислоти. Ця реакція каталізується ферментом глутаміндекарбоксилазою (ГДК) та коензимом — вітаміном В 6 . У результаті реакції утворюється γ-аміно-β-оксимасляна кислота (ГАБОМ). ГАБОМ чинить антиконвульсантну дію, що реалізується через холінергічний механізм та покращує пам’ять і здатність до навчання.

Крім того, ГАМК може знову перетворюватися у свій попередник (глутамінову кислоту) через механізм трансамінування, що каталізується ферментом ГАМК-α-кетоглутарат- трансаміназою (ГАМК-Т), коензимом також виступає вітамін В 6 . Через цей механізм трансамінування ГАМК бере участь в оксигенації головного мозку.

ГАМК → глутамінова кислота → аспарагінова кислота , що утворює у мозку субстрат для циклу Кребса.

Таким чином, рівень ГАМК у центральній нервовій системі залежить від балансу ферментів глутаміндекарбоксилази та ГАМК-Т.

При порушенні роботи головного мозку виявляється дефіцит гальмування, який пов’язаний зі зменшенням рівня ГАМК — основного гальмуючого нейромедіатора. Прийом Гамалате В 6 забезпечує екзогенне надходження ГАМК у нервову систему, а високий рівень ГАМК, у свою чергу, забезпечує такі ефекти:

виконує нейротрансміттерну функцію і пригнічує процеси збудження;

бере участь у транспортуванні та використанні глюкози у мозку;

бере участь у клітинному диханні та оксидативному фосфорилюванні;

сприяє з’єднанню визначених амінокислот (лейцин, аланін, фенілаланін) у білки;

бере участь у регуляції синтезу протеїнів у головному мозку.

МГГ у своїй структурі містить глутамінову кислоту та сполуку магнію з бромом у формі хелату. Завдяки останньому МГГ діє як частковий (парціальний) агоніст L-глутамату і спричиняє зменшення стимуляції та м’який седативний ефект. Це відрізняє його від транквілізаторів (бензодіазепіни, барбітурати), які мають пряму інгібуючу дію, що пов’язана з високим рівнем побічних ефектів, які не властиві для МГГ. Проведені дослідження показали антиконвульсантну активність МГГ, позитивний ефект при розладах сну, нейровегетативних змінах та поведінкових розладах у дітей. Заспокійлива дія МГГ не пов’язана зі зменшенням уваги та концентрації.

Фармакокінетика.