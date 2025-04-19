Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 243 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
473,80 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1123,19
Економія при броні: -73,02 грн
Нє болєй
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
517,87
Економія при броні: -69,09 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1296,77
Економія при броні: -237,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
473,80 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1328,69
Економія при броні: -100,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека бам
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
489,60
Економія при броні: -43,00 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1089,20
Економія при броні: -108,70 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
497,60
Економія при броні: -51,00 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
716,96
Економія при броні: -62,96 грн
Нє болєй
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
514,63
Економія при броні: -83,42 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1299,13
Економія при броні: -141,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
473,80 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
497,60
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
522,31
Економія при броні: -90,41 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
950,10
Економія при броні: -127,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
473,80 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1134,57
Економія при броні: -190,34 грн
Нє болєй
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
521,42
Економія при броні: -92,81 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1138,23
Економія при броні: -193,94 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
473,80 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
432,13
Економія при броні: -79,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
521,89
Економія при броні: -103,40 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1130,06
Економія при броні: -186,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Нє болєй
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
512,76
Економія при броні: -56,99 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
520,68
Економія при броні: -92,07 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1314,41
Економія при броні: -240,73 грн