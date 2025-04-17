Київ (адресу не вказано)
Доступно в 762 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
489,60
Економія при броні: -25,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
489,60
Економія при броні: -25,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
514,89
Економія при броні: -78,26 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1322,52
Економія при броні: -48,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
514,89
Економія при броні: -78,26 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1322,52
Економія при броні: -48,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
510,78
Економія при броні: -80,45 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1138,12
Економія при броні: -165,38 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
514,89
Економія при броні: -78,26 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1322,52
Економія при броні: -48,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
506,82
Економія при броні: -72,06 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1129,31
Економія при броні: -172,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
492,20
Економія при броні: -28,30 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1091,60
Економія при броні: -63,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.