Львів (адресу не вказано)
Доступно в 204 аптеках у Львів
D.s.
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Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
261,94
Економія при броні: -41,95 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1143,60
Економія при броні: -170,15 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
489,60
Економія при броні: -44,90 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1090,00
Економія при броні: -113,70 грн
D.s.
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Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Пульс
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
D.s.
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Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
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Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
497,60
Економія при броні: -52,90 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1074,90 грн
Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
497,60
Економія при броні: -52,90 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1074,90 грн
D.s.
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Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека шар@
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
521,74
Економія при броні: -81,36 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1129,74
Економія при броні: -81,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
517,19
Економія при броні: -66,06 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1128,99
Економія при броні: -99,07 грн
D.s.
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Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека бам
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Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
490,00
Економія при броні: -45,30 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1074,90 грн
Подорожник
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Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
492,20
Економія при броні: -47,50 грн
D.s.
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Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
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Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
497,60
Економія при броні: -52,90 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1074,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.