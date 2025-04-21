Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
513,51
Економія при броні: -77,55 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1130,17
Економія при броні: -70,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
244,80
Економія при броні: -16,45 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1091,60
Економія при броні: -82,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
869,48
Економія при броні: -109,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
492,20
Економія при броні: -35,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
473,80 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1088,10
Економія при броні: -78,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
473,80 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
727,01
Економія при броні: -54,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
473,80 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1117,17
Економія при броні: -128,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
473,80 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1111,48
Економія при броні: -122,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
489,60
Економія при броні: -32,90 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1074,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
492,20
Економія при броні: -35,50 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1086,80
Економія при броні: -77,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
519,91
Економія при броні: -83,37 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1301,86
Економія при броні: -202,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
508,88
Економія при броні: -73,19 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1295,16
Економія при броні: -195,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
492,20
Економія при броні: -35,50 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1074,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
513,80
Економія при броні: -64,88 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1297,02
Економія при броні: -157,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
473,80 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1320,00
Економія при броні: -180,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
489,60
Економія при броні: -32,90 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
545,80
Економія при броні: -41,10 грн