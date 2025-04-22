Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
497,60
Економія при броні: -44,60 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1111,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
497,62
Економія при броні: -14,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
482,90
Економія при броні: -29,90 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1111,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
482,90
Економія при броні: -29,90 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1087,90
Економія при броні: -49,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
261,12
Економія при броні: -43,61 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1111,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
497,60
Економія при броні: -44,60 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1111,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
513,33
Економія при броні: -64,74 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
881,73
Економія при броні: -148,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
497,60
Економія при броні: -44,60 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1111,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
473,80 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1111,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
497,60
Економія при броні: -44,60 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1111,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
508,19
Економія при броні: -72,89 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1111,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
516,49
Економія при броні: -67,94 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1136,72
Економія при броні: -67,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
492,20
Економія при броні: -39,20 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
375,08
Економія при броні: -28,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
511,93
Економія при броні: -75,78 грн
Гамалате В6 таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
1119,71
Економія при броні: -43,58 грн