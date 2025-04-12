фармакодинаміка. Беродуал містить 2 активних бронхолітичних інгредієнти: іпратропію бромід, який чинить антихолінергічну дію, і фенотеролу гідробромід, який є β-адреноміметиком.

Іпратропію бромід — четвертинне амонієве з’єднання з антихолінергічними (парасимпатолітичними) властивостями. Він пригнічує вагусні рефлекси як антагоніст ацетилхоліну — медіатора, що забезпечує передачу імпульсу блукаючого нерва. Антихолінергічні засоби запобігають підвищенню внутрішньоклітинної концентрації Са++, яке виникає в результаті взаємодії ацетилхоліну з мускариновими рецепторами гладких м’язів. Вивільненню Ca++ сприяє друга система медіаторів, яка складається з IP3 (трифосфат інозитолу) і DAG (діацилгліцеролу).

Розширення бронхів після інгаляційного введення іпратропію броміду зумовлено переважно місцевою специфічною, а не системною дією препарату.

Фенотеролу гідробромід — прямий симпатоміметик, який в терапевтичних дозах селективно стимулює β 2 -адренорецептори. При застосуванні у високих дозах відбувається стимуляція β 1 -адренорецепторів. Зв’язування β 2 -рецепторів активує аденілатциклазу за допомогою стимулюючого Gs-протеїну. При підвищенні рівня цАМФ відбувається активація протеїнкінази А та фосфорилювання відповідних білків в клітинах гладких м’язів. Це, в свою чергу, призводить до фосфорилювання кінази легкого ланцюга міозину, блокування гідролізу фосфоінозитиду і відкриттю великих кальційзалежних калієвих каналів.

Фенотеролу гідробромід викликає релаксацію гладких м’язів бронхів і судин і захищає від таких стимуляторів бронхоконстрикції, як гістамін, метахолін, холодне повітря і алергени (реакції негайного типу). Після одноразового введення фенотерол блокує вивільнення бронхоконстрикторних і прозапальних медіаторів із стовбурових клітин. Після введення фенотеролу в дозі 0,6 мг відзначають поліпшення мукоциліарного кліренсу.

При високій концентрації фенотеролу в плазмі крові, яка частіше досягається при пероральному або, ще частіше, при в/в введенні препарату, відзначають зниження скоротливості матки. Також при застосуванні у високих дозах можлива метаболічна дія препарату: ліполіз, глікогеноліз, гіперглікемія та гіпокаліємія, останню викликає підвищення захоплення К+, особливо в скелетних м’язах. β-Адренергічний вплив фенотеролу на серце, в тому числі прискорення серцебиття і ЧСС, пов’язаний з впливом фенотеролу на судини, стимуляцією β 2 -адренорецепторів серця, а при застосуванні в супратерапевтичних дозах — стимуляцією β 1 -адренорецепторів. Як і при застосуванні інших β-адренергічних засобів, виявляють подовження інтервалу Q–Tc. Для фенотеролу в формі дозованого аерозолю ці показники є дискретними і відзначаються при дозах, які перевищують рекомендовані. Однак системний вплив після застосування фенотеролу за допомогою небулайзера (р-н для інгаляцій) може бути вищим, ніж при застосуванні рекомендованих доз дозованого аерозолю. Клінічна значущість не встановлена. Тремор — найбільш часте побічне явище на тлі прийому агоністів β 2 -адренорецепторів. На відміну від впливу на бронхіальні гладкі м’язи, системні ефекти агоністів β 2 -адренорецепторів на скелетні м’язи приводять до виникнення толерантності.

При одночасному застосуванні двох активних бронходилататорів розширення бронхів відбувається шляхом реалізації двох різних фармакологічних механізмів. Таким чином, дві активні речовини забезпечують комбіновану спазмолітичну дію на бронхіальні м’язи, що дає можливість широкого терапевтичного застосування препарату при лікуванні бронхолегеневих захворювань, які пов’язані з порушенням прохідності дихальних шляхів. Для ефективної комбінованої дії необхідна дуже незначна кількість β-адренергічного компонента, що дозволяє підбирати режим дозування препарату індивідуально для кожного пацієнта і максимально зменшити кількість побічних ефектів.

Фармакокінетика. Терапевтичний ефект комбінації іпратропію броміду і фенотеролу гідроброміду проявляється шляхом місцевого впливу на дихальні шляхи. Тому фармакокінетика бронходилатації не пов’язана з фармакокінетикою активних інгредієнтів препарату.

Після інгаляції близько 10–39% дози препарату в цілому осідає в легенях залежно від форми випуску, методики інгаляції і пристрою, а решта залишаються на наконечнику інгалятора, в роті і верхній частині дихальних шляхів (ротоглотці).

Немає підтверджень того, що фармакокінетика обох інгредієнтів в комбінації відрізняється від фармакокінетики кожної речовини окремо.

Фенотеролу гідробромід. Та частина, яка проковтується, метаболізується до сульфатних кон’югатів. Абсолютна біодоступність після перорального прийому є низькою (близько 1,5%).

Після в/в введення вільний фенотерол і кон’югований фенотерол досягають 15 і 27% введеної дози в сечі. Після інгаляції з допомогою дозованого аерозолю Беродуал близько 1% введеної шляхом інгаляції дози виводиться у формі вільного фенотеролу з сечею. Згідно з цим встановлено, що загальна системна біодоступність інгальованих доз фенотеролу гідроброміду становить 7%.

Кінетичні параметри, що характеризують диспозицію фенотеролу, розраховували щодо концентрації фенотеролу в плазмі крові після в/в введення. Після в/в введення термінальний T ½ становить близько 3 год. Очікуваний обсяг розподілу фенотеролу в стабільному стані (Vdss) становить близько 189 л (≈2,7 л/кг).

Близько 40% препарату зв’язується з білками плазми крові. Доклінічні дослідження на тваринах показали, що фенотерол та його метаболіти проходять через гематоенцефалічний бар’єр. Загальний кліренс фенотеролу становить 1,8 л/хв, а нирковий — 0,27 л/хв.

У дослідженні балансу екскреції загальний нирковий кліренс (2 дні) радіоактивного препарату (в тому числі материнського з’єднання і всіх метаболітів) становив 65% дози після в/в введення, а загальний рівень радіоактивності в калі — 14,8% дози. Після перорального прийому загальний рівень радіоактивності в сечі становив близько 39% дози, а загальний рівень радіоактивності в калі — 40,2% дози протягом 48 год.

Іпратропію бромід. Кумулятивна ниркова екскреція (0–24 год) іпратропію (материнського з’єднання) становила близько 46% дози після в/в введення, <1% — після прийому всередину і близько 3–13% — після інгаляційного застосування за допомогою дозованого інгалятора Беродуал. Виходячи з цих даних, загальна системна біодоступність після перорального і інгаляційного прийому іпратропію броміду становить, за підрахунками, 2 і 7–28% відповідно. З огляду на це, частина дози іпратропію броміду, яка проковтується, істотно не позначиться на системному впливі.

Кінетичні параметри, що характеризують диспозицію іпратропію, розраховані на основі його концентрації після введення. Відзначають швидке двофазне зниження концентрації препарату в плазмі крові. Уявний об’єм розподілу в стабільному стані (Vdss) становить близько 176 л (≈2,4 л/кг). Препарат в мінімальному ступені (<20%) зв’язується з білками плазми крові. Доклінічні дослідження на тваринах показують, що четвертинний амін іпратропій не проходить через гематоенцефалічний бар’єр.

T ½ кінцевої елімінаційної фази становить близько 1,6 год. Загальний кліренс іпратропію — 2,3 л/хв, нирковий кліренс — 0,9 л/хв. Після в/в застосування близько 60% дози метаболізується, ймовірно, переважно в печінці шляхом окиснення.

У дослідженні балансу екскреції загальний нирковий кліренс (6 днів) радіоактивного препарату (в тому числі материнського з’єднання і всіх метаболітів) становив 72,1% дози після в/в введення, 9,3% — після прийому всередину і 3,2% — після інгаляційного застосування. Загальний рівень радіоактивності в калі становив 6,3% дози після в/в введення, 88,5% — після прийому всередину і 69,4% — після інгаляційного застосування. Після в/в введення основним шляхом виведення радіоактивного препарату є нирки. T ½ при елімінації радіоактивного препарату (материнського з’єднання і всіх метаболітів) становить 3,6 год. Зв’язування основних метаболітів сечі з мускариновими рецепторами незначне, і метаболіти слід вважати неефективними.