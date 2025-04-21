Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
488,02
Економія при броні: -61,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
465,40
Економія при броні: -45,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
430,70
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
467,30
Економія при броні: -47,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
468,63
Економія при броні: -75,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
462,71
Економія при броні: -69,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
443,20
Економія при броні: -23,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
431,40
Економія при броні: -11,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
443,00
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
428,31
Економія при броні: -47,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
438,32
Економія при броні: -57,19 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
440,68
Економія при броні: -73,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм