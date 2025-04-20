Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
465,40
Економія при броні: -49,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
440,75
Економія при броні: -52,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
439,00
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
433,55
Економія при броні: -26,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
430,50
Економія при броні: -42,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
431,57
Економія при броні: -40,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
485,69
Економія при броні: -82,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
448,00
Економія при броні: -32,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
459,65
Економія при броні: -56,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
476,11
Економія при броні: -89,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
445,10
Економія при броні: -29,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
467,04
Економія при броні: -81,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
489,81
Економія при броні: -87,18 грн