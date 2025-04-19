Львів (адресу не вказано)
Доступно в 251 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
438,70
Економія при броні: -43,72 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
418,90
Економія при броні: -2,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Пульс
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
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Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
418,70
Економія при броні: -1,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
449,20
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
468,10
Економія при броні: -70,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
465,68
Економія при броні: -49,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
448,80
Економія при броні: -32,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
449,20
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
448,80
Економія при броні: -32,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
448,80
Економія при броні: -32,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм