Харків (адресу не вказано)
Доступно в 388 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
455,16
Економія при броні: -47,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
465,20
Економія при броні: -66,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
446,40
Економія при броні: -24,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
443,20
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
463,26
Економія при броні: -66,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм