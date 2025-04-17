Київ (адресу не вказано)
Доступно в 919 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
445,60
Економія при броні: -17,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
434,74
Економія при броні: -46,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
433,39
Економія при броні: -59,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
434,48
Економія при броні: -53,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
449,06
Економія при броні: -68,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
467,92
Економія при броні: -69,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм
447,70
Економія при броні: -19,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Беродуал® розчин для інгаляцій флакон з крапельницею 20 мл №1
Берінгер Інгельхайм