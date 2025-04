взаємодії, пов’язані із залізом

Фторхінолони: слід уникати одночасного застосування Сорбіферу Дурулесу з:

ципрофлоксацином, оскільки знижується абсорбція ципрофлоксацину приблизно на 50%, і його концентрація у плазмі може бути нижчою за терапевтичні рівні;

левофлоксацином, оскільки знижується абсорбція левофлоксацину;

моксифлоксацином, оскільки зменшується біодоступність моксифлоксацину приблизно на 40%, тому за необхідності одночасного застосування цих препаратів інтервал між їх прийомами має становити не менше 6 год;

норфлоксацином, оскільки знижується абсорбція норфлоксацину приблизно на 75%;

з офлоксацином, оскільки знижується абсорбція офлоксацину приблизно на 30%;

з гатифлоксацином, оскільки знижується абсорбція препарату на 30–90%.

Застосовувати фторхінолони слід за 2 год до або через 4–6 год після прийому Сорбіферу Дурулесу.

Препарати заліза та інші лікарські засоби, до складу яких входить залізо: можливе накопичення заліза в печінці, підвищується ймовірність передозування заліза.

Пероральні форми солей заліза завдяки утворенню хелатних сполук інгібують абсорбцію багатьох лікарських засобів. Тому між прийомом препаратів заліза та нижчезазначеними лікарськими засобами має бути певний інтервал.

Одночасне застосування Сорбіферу Дурулесу і нижчевказаних препаратів потребує корекції доз цих препаратів, а інтервал між їх прийомами має становити не менше 2 год:

кальціє- і магнієвмісні харчові добавки, алюмінію гідроксид та кальціє- або магнієвмісні антациди утворюють комплекс із солями заліза, внаслідок чого вони зменшують всмоктування один одного;

пероральні препарати цинку, кальцію, алюмінію, магнію, холестирамін, панкреатин, інгібітори протонної помпи, трієнтин: зниження абсорбції заліза із травного тракту;

ентакапон, сульфасалазин: солі заліза можуть зменшити біодоступність цих препаратів;

каптоприл: при одночасному застосуванні зменшується AUC каптоприлу (приблизно на 37%), можливо, внаслідок хімічної реакції у ШКТ;

цинк: при одночасному застосуванні зменшується всмоктування солей цинку;

клодронат: дослідження in vitro показали, що залізовмісні препарати утворюють комплекс із клодронатом. Хоча дослідження взаємодії in vivo не проводилися, можна зробити висновок, що при одночасному призначенні цих препаратів зменшується абсорбція клодронату;

дефероксамін: комбіноване застосування цих препаратів знижує абсорбцію як дефероксаміну, так і заліза внаслідок утворення комплексу;

леводопа: при застосуванні з леводопою або карбідопою заліза сульфат зменшує біодоступність разової дози леводопи приблизно на 50%, а біодоступність разової дози карбідопи — майже на 75%, можливо, через утворення хелатного комплексу;

метилдопа: при одночасному застосуванні метилдопи і солей заліза (заліза сульфат або заліза глюконат) біодоступність метилдопи зменшується, можливо, через утворення хелатного комплексу, що може призводити до зниження гіпотензивного ефекту;

пеніцилінамін: при одночасному застосуванні пеніцилінаміну і солей заліза зменшується всмоктування і пеніцилінаміну, і солей заліза через утворення хелатного комплексу;

ризедронат: дослідження in vitro показали, що залізовмісні препарати утворюють комплекс з ризедронатом. Хоча дослідження взаємодії in vivo не проводилися, можна припустити, що одночасне призначення цих препаратів зменшує всмоктування ризедронату;

тетрацикліни: при одночасному застосуванні зменшується всмоктування як заліза, так і тетрациклінів, тому за необхідності комбінованого застосування Сорбіфер Дурулес потрібно приймати не менше як за 3 год до або через 2 год після їх прийому;

гормони щитовидної залози: знижується абсорбція тироксину, що може вплинути на результати лікування. Інтервал між прийомом тироксину та Сорбіферу Дурулесу має бути не менше 2 год. Пацієнтам слід регулярно перевіряти функцію щитовидної залози;

мікофенолату мофетил: пероральні препарати заліза значно зменшують абсорбцію мікофенолату мофетилу;

токоферол: знижується активність обох препаратів;

D-пеніциламін: при одночасному застосуванні пеніциламіну та солей заліза знижується абсорбція як пеніциламіну, так і солей заліза через утворення хелатного комплексу;

ГКС: можливе посилення стимуляції еритропоезу;

етанол: підвищується абсорбція та ризик виникнення токсичних ускладнень;

аскорбінова кислота та лимонна кислота: посилюється всмоктування заліза.

При застосуванні Сорбіферу Дурулесу разом з циметидином зменшується секреція соляної кислоти у шлунку, оскільки циметидин зменшує всмоктування заліза. Тому інтервал між прийомом цих препаратів має становити принаймні 2 год.

Харчові продукти: одночасне споживання продуктів з високим вмістом фітатів, фосфатів, оксалатів і дубильних речовин, що містяться в продуктах рослинного походження, молоці і його похідних, каві, чаї, яйцях, цільному зерні, хлібі, може знизити абсорбцію заліза. Риба та продукти з високим вмістом аскорбінової кислоти і фруктових кислот сприяють абсорбції заліза. Препарати заліза не слід приймати впродовж 1 год до або 2 год після вживання цих продуктів.

При прийомі лікарського засобу можливий хибнопозитивний результат аналізу калу на приховану кров.

Хлорамфенікол: уповільнення розвитку клінічного ефекту препаратів заліза. Хлорамфенікол уповільнює плазмовий кліренс заліза та включення його в еритроцити, перешкоджаючи таким чином еритропоезу.

Бісфосфонати: поглинання останніх може бути порушене. Інтервал часу між прийомом препаратів має становити принаймні 2 год.

НПЗП: можливе посилення подразнювальної дії заліза на слизову оболонку травного тракту.

Димеркапрол: утворення токсичних комплексів із залізом; слід уникати одночасного застосування.

Алопуринол: посилення абсорбції заліза з ризиком розвитку гемосидерозу.

Ацетогідроксамова кислота: зниження активності обох препаратів.

Етидронова кислота: знижується активність етидронової кислоти. Її слід приймати не раніше ніж через 2 год після прийому Сорбіферу Дурулесу.

Взаємодії, пов’язані з аскорбіновою кислотою. Абсорбція аскорбінової кислоти знижується при одночасному застосуванні пероральних контрацептивних засобів, вживанні фруктових або овочевих соків, лужного пиття. Аскорбінова кислота при пероральному застосуванні підвищує абсорбцію пеніциліну, тетрацикліну, заліза, знижує ефективність гепарину та непрямих антикоагулянтів, підвищує ризик розвитку кристалурії при лікуванні саліцилатами. Одночасний прийом аскорбінової кислоти і дефероксаміну підвищує тканинну токсичність заліза, особливо в серцевому м’язі, що може призвести до декомпенсації системи кровообігу. Препарат можна приймати лише через 2 год після ін’єкції дефероксаміну.

Тривалий прийом високих доз особами, які лікуються дисульфіраміном, гальмує дисульфірам-алкогольну реакцію. Високі дози препарату знижують ефективність трициклічних антидепресантів, нейролептиків – похідних фенотіазину, канальцеву реабсорбцію амфетаміну, порушують виведення мексилетину нирками.

Препарати хінолінового ряду, кальцію хлорид, саліцилати, кортикостероїди при тривалому застосуванні зменшують запаси аскорбінової кислоти в організмі.

Солі заліза зменшують ресорбцію одночасно прийнятих ліків, таких як тетрациклін, інгібітори ДНК-гірази (наприклад ципрофлоксацин, левофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин), дифосфонат, пеніциламін, леводопа, карбідопа і метилдопа, пеніцилін, сульфасалазин.