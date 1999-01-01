Київ
Препарати заліза в комбінації з різними речовинами
B03A E10

Різні комбінації

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03AПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A EПрепарати заліза в комбінації з різними речовинами
B03A E10Різні комбінації
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Сорбіфер Дурулес
Сорбіфер Дурулес
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
від 284,86 грн
в 904 аптеках
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Тотема
Тотема
Розчин оральний ампула 10 мл №20
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 364,40 грн
в 883 аптеках
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Сорбіфер Дурулес
Сорбіфер Дурулес
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
від 217,23 грн
в 853 аптеках
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Ферролек-Здоров'я
Ферролек-Здоров'я
Капсули м'які блістер №20
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Ферролек-Здоров'я
Ферролек-Здоров'я
Краплі оральні, розчин флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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