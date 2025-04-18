Сорбіфер Дурулес (Sorbifer® Durules®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 282 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
295,42
Економія при броні: -49,99 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
384,90
Економія при броні: -54,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
288,49
Економія при броні: -12,89 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
373,27
Економія при броні: -53,42 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
287,30
Економія при броні: -41,53 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
371,32
Економія при броні: -53,38 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
295,85
Економія при броні: -50,08 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
382,05
Економія при броні: -56,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
288,70
Економія при броні: -34,80 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
372,70
Економія при броні: -43,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
275,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
262,56
Економія при броні: -11,85 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
394,92
Економія при броні: -14,47 грн