Сорбіфер Дурулес (Sorbifer® Durules®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
289,66
Економія при броні: -15,55 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
365,90
Економія при броні: -17,26 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
277,10
Економія при броні: -24,40 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
373,70
Економія при броні: -45,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
287,21
Економія при броні: -36,08 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
365,25
Економія при броні: -38,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
286,70
Економія при броні: -34,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
373,20
Економія при броні: -45,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
293,92
Економія при броні: -45,83 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
372,86
Економія при броні: -55,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
289,38
Економія при броні: -41,29 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
364,60
Економія при броні: -47,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
289,00
Економія при броні: -36,30 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
353,10
Економія при броні: -25,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
286,70
Економія при броні: -34,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
374,60
Економія при броні: -46,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
278,70
Економія при броні: -26,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
369,60
Економія при броні: -41,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
294,80
Економія при броні: -48,66 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
372,77
Економія при броні: -57,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
295,04
Економія при броні: -34,86 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
391,62
Економія при броні: -47,44 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
295,21
Економія при броні: -51,04 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
372,22
Економія при броні: -46,31 грн