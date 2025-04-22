Сорбіфер Дурулес (Sorbifer® Durules®)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
276,90
Економія при броні: -21,90 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
359,10
Економія при броні: -28,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
276,80
Економія при броні: -8,30 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
360,05
Економія при броні: -10,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
277,90
Економія при броні: -22,90 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
361,00
Економія при броні: -30,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
277,60
Економія при броні: -22,60 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
372,90
Економія при броні: -41,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
282,36
Економія при броні: -17,76 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
379,09
Економія при броні: -62,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
276,70
Економія при броні: -21,70 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
359,40
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
296,07
Економія при броні: -45,34 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
376,90
Економія при броні: -50,27 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
286,70
Економія при броні: -31,70 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
359,50
Економія при броні: -28,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
290,82
Економія при броні: -39,42 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
375,86
Економія при броні: -50,22 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
277,80
Економія при броні: -22,80 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
361,20
Економія при броні: -30,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
293,34
Економія при броні: -47,86 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
371,84
Економія при броні: -52,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
285,66
Економія при броні: -34,26 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
377,84
Економія при броні: -52,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
275,40
Економія при броні: -20,40 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
360,20
Економія при броні: -29,20 грн