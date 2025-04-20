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Сорбіфер Дурулес (Sorbifer® Durules®)

Сорбіфер Дурулес (Sorbifer® Durules®)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 206 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
270,00
Економія при броні: -39,00 грн
231,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
361,54 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
277,97
Економія при броні: -43,97 грн
234,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
358,63 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
373,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
246,13 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
338,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
285,86
Економія при броні: -34,27 грн
251,59 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
369,46
Економія при броні: -19,02 грн
350,44 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
289,39
Економія при броні: -38,09 грн
251,30 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
376,56
Економія при броні: -18,80 грн
357,76 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
229,20 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
355,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
284,00
Економія при броні: -33,00 грн
251,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
359,60
Економія при броні: -33,70 грн
325,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
256,00
Економія при броні: -22,00 грн
234,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
360,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
234,97 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
286,85 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
256,00
Економія при броні: -23,00 грн
233,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
443,95 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
278,60
Економія при броні: -27,60 грн
251,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
359,80
Економія при броні: -33,90 грн
325,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
228,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
283,80
Економія при броні: -10,24 грн
273,56 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
376,54
Економія при броні: -11,68 грн
364,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
273,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
284,60
Економія при броні: -33,60 грн
251,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
359,50
Економія при броні: -33,60 грн
325,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
253,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
315,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
294,35
Економія при броні: -48,51 грн
245,84 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
382,23
Економія при броні: -61,53 грн
320,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
287,96
Економія при броні: -40,71 грн
247,25 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
373,03
Економія при броні: -54,27 грн
318,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
285,23
Економія при броні: -33,65 грн
251,58 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
371,32
Економія при броні: -53,05 грн
318,27 грн
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