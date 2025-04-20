Сорбіфер Дурулес (Sorbifer® Durules®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
270,00
Економія при броні: -39,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
277,97
Економія при броні: -43,97 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
285,86
Економія при броні: -34,27 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
369,46
Економія при броні: -19,02 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
289,39
Економія при броні: -38,09 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
376,56
Економія при броні: -18,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
284,00
Економія при броні: -33,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
359,60
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
256,00
Економія при броні: -22,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
256,00
Економія при броні: -23,00 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
278,60
Економія при броні: -27,60 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
359,80
Економія при броні: -33,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
283,80
Економія при броні: -10,24 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
376,54
Економія при броні: -11,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
284,60
Економія при броні: -33,60 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
359,50
Економія при броні: -33,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
294,35
Економія при броні: -48,51 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
382,23
Економія при броні: -61,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
287,96
Економія при броні: -40,71 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
373,03
Економія при броні: -54,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
285,23
Економія при броні: -33,65 грн
Сорбіфер Дурулес таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
371,32
Економія при броні: -53,05 грн