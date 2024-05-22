При дотриманні призначеної схеми лікування практично неможливе. При випадковому одноразовому проковтуванні очних крапель у дорослих та дітей не очікується виникнення жодних побічних ефектів.

Особливості застосування

Якщо захворювання, для лікування яких було призначено препарат, не минають протягом двох днів або стан погіршується, слід призначити іншу форму лікування. Не можна носити м'які контактні лінзи протягом застосування препарату. Тверді контактні лінзи перед введенням препарату необхідно вийняти і лише через 20 хвилин після введення препарату можна користуватися ними знову. Рекомендовано витримати принаймні 5-хвилинний інтервал між застосуванням препарату Гіпромелоза-П та інших ліків для очей.

Вагітність і годування груддю. Препарат не спричиняє негативний вплив на плід при вагітності та на дитину при годуванні груддю.

Вплив на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами.. Відразу після закапування може виникнути незначна короткочасна нечіткість зору, що може впливати на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами. Через це рекомендується здійснювати вищезазначені дії не раніше, ніж через 15 хв після застосування препарату.

Не перевищуйте рекомендованої дози. Після відкриття контейнера препарат готовий до застосування. Після застосування препарату необхідно щільно закрутити ковпачок, щоб запобігти можливому забрудненню препарату. Контейнер зберігати у вертикальному положенні.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Не слід застосовувати препарат Гіпромелоза-П одночасно з очними краплями, що містять солі металів.

Умови та термін зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 0С в оригінальній упаковці. Не заморожувати. Препарат не можна використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Закривайте контейнер відразу після кожного введення препарату.

Термін придатності

— 2 роки. Термін придатності препарату після першого відкриття оригінальної упаковки 30 діб.