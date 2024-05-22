Гіпромелоза-П (Hypromellosa-P) (260082) - інструкція із застосування Медичні вироби
Гіпромелоза-П інструкція із застосування
Склад
1 мл розчину містить гідроксипропілметилцелюлози (гіпромелози) 5 мг;
допоміжні речовини: декспантенол, натрію хлорид, динатрію едетат дигідрат, бензалконію хлорид, вода для ін'єкцій.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються в офтальмології. Штучні замінники сльозової рідини. Код АТС S01Х А20.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Препарат Гіпромелоза-П містить гідроксипропілметилцелюлозу (гіпромелозу) — офтальмологічний препарат, що має захисну, епітелізаційну, антисептичну та зволожуючу дію. Препарат забезпечує швидке розслаблення при незначному подразненні очей неінфекційного походження, знімає відчуття „сухих очей”. Гіпромелоза є розчинною у воді похідною натурального полімеру целюлози. Вона підвищує в'язкість рідини, внаслідок чого уповільнюється її витікання та збільшується тривалість контакту з рогівкою. Таким чином гіпромелоза впливає на біологічну доступність лікарського засобу, хоча сама не виявляє ніякої фармакологічної дії. Препарат має високі в'яжучі властивості і вкриває рогівку та всю поверхню передніх ділянок ока, зволожує їх, запобігаючи висиханню, тобто гіпромелоза разом з хлоридом натрію застосовуються як штучні сльози. Препарат Гіпромелоза-П містить також вітамін групи В — декспантенол, який у клітинах легко окиснюється, перетворюючись на пантотенову кислоту. Ця кислота як складова коензиму-А, бере участь у повному циклі біологічно важливих обмінних процесів, необхідна організмові для утворення і регенерації шкірного покриву та тканин, сприяє прискореній епітелізації рогівки ока.
Фармакокінетика. Фармакокінетика препарату для очей на людях не досліджувалася, проте зважаючи на розмір молекул гіпромелози, її всмоктування через неушкоджені тканини навряд чи можливе
Показання для застосування
Синдром сухих очей, синдром Шегрена (сухий кератокон'юнктивіт), незначна ерозія рогівки, стан після операцій на очах; для зменшення свербежу та відчуття дискомфорту в очах при звичайному їх подразненні вітром, потраплянні пилу, через паління, забруднення атмосфери, користування контактними лінзами тощо; втома очей, спричинена тривалим читанням, керуванням автомобілем, переглядом телепрограм чи користуванням комп'ютером.
Спосіб застосування та дози
Доза препарату та тривалість лікування залежить від тяжкості захворювання. Звичайно закапують 1–2 краплі препарату до кон'юнктивального мішка ока 2–3 рази на день. При необхідності можна закапувати 1–2 краплі щогодини. Для застосування слід відкрутити захисний ковпачок, злегка закинути голову назад, перекинути пластиковий контейнер догори дном і, стискаючи контейнер, ввести призначену кількість крапель до кон'юнктивального мішка. Під час введення препарату не слід торкатися ні ока, ні вій.
Передозування
При дотриманні призначеної схеми лікування практично неможливе. При випадковому одноразовому проковтуванні очних крапель у дорослих та дітей не очікується виникнення жодних побічних ефектів.
Особливості застосування
Якщо захворювання, для лікування яких було призначено препарат, не минають протягом двох днів або стан погіршується, слід призначити іншу форму лікування. Не можна носити м'які контактні лінзи протягом застосування препарату. Тверді контактні лінзи перед введенням препарату необхідно вийняти і лише через 20 хвилин після введення препарату можна користуватися ними знову. Рекомендовано витримати принаймні 5-хвилинний інтервал між застосуванням препарату Гіпромелоза-П та інших ліків для очей.
Вагітність і годування груддю. Препарат не спричиняє негативний вплив на плід при вагітності та на дитину при годуванні груддю.
Вплив на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами.. Відразу після закапування може виникнути незначна короткочасна нечіткість зору, що може впливати на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами. Через це рекомендується здійснювати вищезазначені дії не раніше, ніж через 15 хв після застосування препарату.
Не перевищуйте рекомендованої дози. Після відкриття контейнера препарат готовий до застосування. Після застосування препарату необхідно щільно закрутити ковпачок, щоб запобігти можливому забрудненню препарату. Контейнер зберігати у вертикальному положенні.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Не слід застосовувати препарат Гіпромелоза-П одночасно з очними краплями, що містять солі металів.
Умови та термін зберігання
Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 0С в оригінальній упаковці. Не заморожувати. Препарат не можна використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Закривайте контейнер відразу після кожного введення препарату.
Термін придатності
— 2 роки. Термін придатності препарату після першого відкриття оригінальної упаковки 30 діб.
Упаковка
По 10 мл у контейнері-крапельниці № 1.
Виробник
ТОВ „УНІМЕД ФАРМА”.