Гіпромелоза-П (Hypromellosa-P)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
245,56
Економія при броні: -15,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма