Гіпромелоза-П (Hypromellosa-P)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
246,01
Економія при броні: -16,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
250,40
Економія при броні: -21,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
250,28
Економія при броні: -19,92 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
252,05
Економія при броні: -46,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
249,24
Економія при броні: -19,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
248,58
Економія при броні: -42,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
249,48
Економія при броні: -43,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
248,22
Економія при броні: -48,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
286,36
Економія при броні: -57,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
257,56
Економія при броні: -28,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
243,27
Економія при броні: -22,11 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
244,68
Економія при броні: -45,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
247,21
Економія при броні: -48,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
266,78
Економія при броні: -36,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
252,40
Економія при броні: -18,25 грн