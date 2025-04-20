Гіпромелоза-П (Hypromellosa-P)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
269,80
Економія при броні: -41,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
268,23
Економія при броні: -51,15 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
219,00
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
248,34
Економія при броні: -32,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
246,60
Економія при броні: -47,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
249,26
Економія при броні: -33,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
247,56
Економія при броні: -31,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
245,98
Економія при броні: -29,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
251,93
Економія при броні: -35,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
251,65
Економія при броні: -35,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
260,24
Економія при броні: -44,13 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
251,95
Економія при броні: -36,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
219,00
Економія при броні: -23,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
231,00 грн