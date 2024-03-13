ГІПРОМЕЛЛОЗА (HYPROMELLOSUM) Діюча речовина
частково метильована і гідроксипропільована целюлоза; при с-мі сухого ока, і особливо у випадку дефіциту муцину, призначається застосування штучної слізної рідини; гіпромелоза особливо підходить для такого застосування завдяки поверхневій активності та адсорбційній здатності; завдяки фізико-хімічній дії гіпромелоза у водному р-ні знижує поверхневий натяг, а також підвищує в’язкість; добре фіксується на рогівці і кон’юнктиві та забезпечує нормальне зволоження; симптоми подразнення, викликані кліпанням, спричиненим дефіцитом слізної рідини, таким чином зменшуються, що запобігає виникненню симптомів висихання епітелію.
для симптоматичного лікування явищ пересихання рогівки та слизової оболонки ока (с-м сухого ока), спричинених порушенням слізної секреції та сльозовидільної ф-ції внаслідок локальних або системних захворювань, а також у разі недостатнього або неповного змикання повік; для змочування та додаткового зволоження твердих контактних лінз.
лікування с-му сухого ока вимагає індивідуального дозування, зазвичай, слід закапувати у кон’юнктивальний мішок по 1 крап. від 3-х до 5-ти або більше р/день; особи, які носять м’які контактні лінзи, мають зняти їх перед застосуванням препарату і зачекати протягом 15 хв. перед тим, як вставити їх знову; також можна використовувати для повторного зволоження твердих контактних лінз.
підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.
печіння, почервоніння, відчуття стороннього тіла в оці, затуманення зору, сльозотеча, набряк, свербіж, біль в оці; рідкісні випадки кальцифікації рогівки під час лікування фосфатовмісними очними краплями у пацієнтів з вираженими вадами рогівки.