лікування с-му сухого ока вимагає індивідуального дозування, зазвичай, слід закапувати у кон’юнктивальний мішок по 1 крап. від 3-х до 5-ти або більше р/день; особи, які носять м’які контактні лінзи, мають зняти їх перед застосуванням препарату і зачекати протягом 15 хв. перед тим, як вставити їх знову; також можна використовувати для повторного зволоження твердих контактних лінз.