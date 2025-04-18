Гіпромелоза-П (Hypromellosa-P)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 590 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
264,60
Економія при броні: -29,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
254,57
Економія при броні: -45,12 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
266,70
Економія при броні: -57,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
232,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
267,40
Економія при броні: -54,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
280,75
Економія при броні: -44,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
232,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
232,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
232,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
266,70
Економія при броні: -57,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Гіпромелоза-П краплі очні 0.5 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
254,57
Економія при броні: -54,68 грн