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Активные вещества — “С”СИЛДЕНАФИЛ (SILDENAFILUM)

СИЛДЕНАФИЛ (SILDENAFILUM) Действующее вещество

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Найдено: 116 препаратов
Виагра® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 1; Viatris Specialti LLC
Виагра® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 1 Viatris Specialti LLC
В 1068 аптеках
от 206,42 грн
Цены в аптеках
Эротон® таблетки, 100 мг, блистер, № 4; Фитофарм
Эротон® Таблетки, 100 мг, блистер, № 4 Фитофарм
В 995 аптеках
от 309,16 грн
Цены в аптеках
Виагра® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1; Viatris Specialti LLC
Виагра® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1 Viatris Specialti LLC
В 988 аптеках
от 318,91 грн
Цены в аптеках
Максигра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 4; Polpharma
Максигра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 4 Polpharma
В 987 аптеках
от 214,63 грн
Цены в аптеках
Эротон® таблетки, 50 мг, блистер, № 4; Фитофарм
Эротон® Таблетки, 50 мг, блистер, № 4 Фитофарм
В 959 аптеках
от 218,15 грн
Цены в аптеках
Максигра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4; Polpharma
Максигра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4 Polpharma
В 959 аптеках
от 327,22 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 900 аптеках
от 277,49 грн
Цены в аптеках
Виагра® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 4; Viatris Specialti LLC
Виагра® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 4 Viatris Specialti LLC
В 888 аптеках
от 692,40 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 878 аптеках
от 65,21 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 857 аптеках
от 94,93 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 4 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 848 аптеках
от 194,00 грн
Цены в аптеках
Виагра® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4; Viatris Specialti LLC
Виагра® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4 Viatris Specialti LLC
В 841 аптеке
от 1155,70 грн
Цены в аптеках
Эротон® таблетки, 50 мг, блистер, № 1; Фитофарм
Эротон® Таблетки, 50 мг, блистер, № 1 Фитофарм
В 833 аптеках
от 94,88 грн
Цены в аптеках
Максигра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1; Polpharma
Максигра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1 Polpharma
В 813 аптеках
от 111,00 грн
Цены в аптеках
Максигра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 1; Polpharma
Максигра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 1 Polpharma
В 790 аптеках
от 91,16 грн
Цены в аптеках
Эротон® таблетки, 100 мг, блистер, № 1; Фитофарм
Эротон® Таблетки, 100 мг, блистер, № 1 Фитофарм
В 751 аптеке
от 123,62 грн
Цены в аптеках
Потенциале таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 4; Лекхим
Потенциале Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 4 Лекхим
В 745 аптеках
от 183,50 грн
Цены в аптеках
Потенциале таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 4; Лекхим
Потенциале Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 4 Лекхим
В 743 аптеках
от 303,90 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 100 мг, блистер, № 4; Астрафарм
Эросил Таблетки, 100 мг, блистер, № 4 Астрафарм
В 705 аптеках
от 195,67 грн
Цены в аптеках
Потенциале таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 2; Лекхим
Потенциале Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 2 Лекхим
В 659 аптеках
от 160,37 грн
Цены в аптеках
Эргос® таблетки, 50 мг, блистер, № 4; ФарКоС
Эргос® Таблетки, 50 мг, блистер, № 4 ФарКоС
В 628 аптеках
от 87,67 грн
Цены в аптеках
Потенциале таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 2; Лекхим
Потенциале Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 2 Лекхим
В 594 аптеках
от 105,34 грн
Цены в аптеках
Эротон® таблетки, 100 мг, блистер, № 2; Фитофарм
Эротон® Таблетки, 100 мг, блистер, № 2 Фитофарм
В 593 аптеках
от 205,48 грн
Цены в аптеках
Силденафил 100 Ананта таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4; Ananta Medicare
Силденафил 100 Ананта Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4 Ananta Medicare
В 588 аптеках
от 103,50 грн
Цены в аптеках
Силденафил 50 Ананта таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 4; Ananta Medicare
Силденафил 50 Ананта Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 4 Ananta Medicare
В 559 аптеках
от 106,20 грн
Цены в аптеках
Эротон® таблетки, 50 мг, блистер, № 2; Фитофарм
Эротон® Таблетки, 50 мг, блистер, № 2 Фитофарм
В 557 аптеках
от 128,59 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 50 мг, блистер, № 4; Астрафарм
Эросил Таблетки, 50 мг, блистер, № 4 Астрафарм
В 529 аптеках
от 166,17 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 514 аптеках
от 398,30 грн
Цены в аптеках
Виагра® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 8; Viatris Specialti LLC
Виагра® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 8 Viatris Specialti LLC
В 499 аптеках
от 2067,34 грн
Цены в аптеках
Эргос® таблетки, 50 мг, блистер, № 2; ФарКоС
Эргос® Таблетки, 50 мг, блистер, № 2 ФарКоС
В 432 аптеках
от 46,64 грн
Цены в аптеках
Конегра Делюкс таблетки жевательные, 100 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 1; Euro Lifecare
Конегра Делюкс Таблетки жевательные, 100 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 1 Euro Lifecare
В 394 аптеках
от 127,03 грн
Цены в аптеках
Новагра Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8; Unique Pharmaceutical Laboratories
Новагра Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 8 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 392 аптеках
от 291,00 грн
Цены в аптеках
Виагра® ODT таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 50 мг, блистер, № 2; Viatris Specialti LLC
Виагра® ODT Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 50 мг, блистер, № 2 Viatris Specialti LLC
В 385 аптеках
от 368,12 грн
Цены в аптеках
Эротон® таблетки, 100 мг, блистер, № 8; Фитофарм
Эротон® Таблетки, 100 мг, блистер, № 8 Фитофарм
В 385 аптеках
от 707,98 грн
Цены в аптеках
Конегра Делюкс таблетки жевательные, 50 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 1; Euro Lifecare
Конегра Делюкс Таблетки жевательные, 50 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 1 Euro Lifecare
В 370 аптеках
от 103,62 грн
Цены в аптеках
Эротон® таблетки, 50 мг, блистер, № 8; Фитофарм
Эротон® Таблетки, 50 мг, блистер, № 8 Фитофарм
В 295 аптеках
от 516,35 грн
Цены в аптеках
Потенциале таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 1; Лекхим
Потенциале Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 1 Лекхим
В 289 аптеках
от 94,49 грн
Цены в аптеках
Потенциале таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 1; Лекхим
Потенциале Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 1 Лекхим
В 281 аптеке
от 61,03 грн
Цены в аптеках
Конегра Делюкс таблетки жевательные, 50 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 4; Euro Lifecare
Конегра Делюкс Таблетки жевательные, 50 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 4 Euro Lifecare
В 270 аптеках
от 387,12 грн
Цены в аптеках
Силагра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 4; Дарница
Силагра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 4 Дарница
В 263 аптеках
от 193,47 грн
Цены в аптеках
Конегра Делюкс таблетки жевательные, 100 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 4; Euro Lifecare
Конегра Делюкс Таблетки жевательные, 100 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 4 Euro Lifecare
В 262 аптеках
от 375,73 грн
Цены в аптеках
Силагра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4; Дарница
Силагра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4 Дарница
В 226 аптеках
от 270,00 грн
Цены в аптеках
Дженагра® 50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 4; Genom Biotech
Дженагра® 50 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 4 Genom Biotech
В 155 аптеках
от 236,84 грн
Цены в аптеках
Эротекс для мужчин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 4; Сперко Украина
Эротекс для мужчин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 4 Сперко Украина
В 153 аптеках
от 360,09 грн
Цены в аптеках
Эргос® таблетки, 50 мг, блистер, № 1; ФарКоС
Эргос® Таблетки, 50 мг, блистер, № 1 ФарКоС
В 147 аптеках
от 33,80 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 100 мг, блистер, № 2; Астрафарм
Эросил Таблетки, 100 мг, блистер, № 2 Астрафарм
В 141 аптеке
от 97,66 грн
Цены в аптеках
Силденафил 50 Ананта таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 1; Ananta Medicare
Силденафил 50 Ананта Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 1 Ananta Medicare
В 131 аптеке
от 64,11 грн
Цены в аптеках
Эротекс для мужчин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 4; Сперко Украина
Эротекс для мужчин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 4 Сперко Украина
В 123 аптеках
от 227,04 грн
Цены в аптеках
Дженагра® 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 4; Genom Biotech
Дженагра® 100 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 4 Genom Biotech
В 119 аптеках
от 361,01 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 100 мг, блистер, № 1; Астрафарм
Эросил Таблетки, 100 мг, блистер, № 1 Астрафарм
В 110 аптеках
от 87,33 грн
Цены в аптеках
Интагра® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, в пачке, в пачке, № 4; ИнтерХим
Интагра® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, в пачке, в пачке, № 4 ИнтерХим
В 108 аптеках
от 535,54 грн
Цены в аптеках
Вивайра таблетки жевательные, 50 мг, блистер, № 4; Belupo
Вивайра Таблетки жевательные, 50 мг, блистер, № 4 Belupo
В 108 аптеках
от 167,90 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 50 мг, блистер, № 2; Астрафарм
Эросил Таблетки, 50 мг, блистер, № 2 Астрафарм
В 104 аптеках
от 95,32 грн
Цены в аптеках
Интагра® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, в пачке, в пачке, № 4; ИнтерХим
Интагра® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, в пачке, в пачке, № 4 ИнтерХим
В 101 аптеке
от 348,15 грн
Цены в аптеках
Вивайра таблетки жевательные, 100 мг, блистер, № 4; Belupo
Вивайра Таблетки жевательные, 100 мг, блистер, № 4 Belupo
В 97 аптеках
от 245,55 грн
Цены в аптеках
Вивайра таблетки жевательные, 100 мг, блистер, № 1; Belupo
Вивайра Таблетки жевательные, 100 мг, блистер, № 1 Belupo
В 87 аптеках
от 108,11 грн
Цены в аптеках
Вивайра таблетки жевательные, 50 мг, блистер, № 1; Belupo
Вивайра Таблетки жевательные, 50 мг, блистер, № 1 Belupo
В 86 аптеках
от 90,79 грн
Цены в аптеках
Силденафил 100 Ананта таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1; Ananta Medicare
Силденафил 100 Ананта Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1 Ananta Medicare
В 85 аптеках
от 87,00 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 100 мг, блистер, № 8; Астрафарм
Эросил Таблетки, 100 мг, блистер, № 8 Астрафарм
В 76 аптеках
от 474,30 грн
Цены в аптеках
Силдекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 4; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Силдекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 4 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 75 аптеках
от 196,00 грн
Цены в аптеках
Силдекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Силдекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 72 аптеках
от 77,50 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 50 мг, блистер, № 8; Астрафарм
Эросил Таблетки, 50 мг, блистер, № 8 Астрафарм
В 72 аптеках
от 291,90 грн
Цены в аптеках
Силагра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 1; Дарница
Силагра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 1 Дарница
В 69 аптеках
от 69,24 грн
Цены в аптеках
Силдекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Силдекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 69 аптеках
от 77,50 грн
Цены в аптеках
Силдекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Силдекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 67 аптеках
от 209,50 грн
Цены в аптеках
Синегра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1; Nobel
Синегра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1 Nobel
В 63 аптеках
от 86,00 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 50 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 2; Астрафарм
Эросил Таблетки, 50 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 2 Астрафарм
В 60 аптеках
от 140,00 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 100 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Астрафарм
Эросил Таблетки, 100 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Астрафарм
В 59 аптеках
от 125,00 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 100 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 2; Астрафарм
Эросил Таблетки, 100 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 2 Астрафарм
В 59 аптеках
от 185,00 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 50 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Астрафарм
Эросил Таблетки, 50 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Астрафарм
В 59 аптеках
от 75,00 грн
Цены в аптеках
Конегра Делюкс таблетки жевательные, 100 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 8; Euro Lifecare
Конегра Делюкс Таблетки жевательные, 100 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 8 Euro Lifecare
В 58 аптеках
от 845,00 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 100 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 4; Астрафарм
Эросил Таблетки, 100 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 4 Астрафарм
В 55 аптеках
от 320,00 грн
Цены в аптеках
Эросил таблетки, 50 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 4; Астрафарм
Эросил Таблетки, 50 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 4 Астрафарм
В 54 аптеках
от 200,00 грн
Цены в аптеках
Синегра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4; Nobel
Синегра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4 Nobel
В 48 аптеках
от 244,85 грн
Цены в аптеках
Интагра® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, в пачке, в пачке, № 4; ИнтерХим
Интагра® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, в пачке, в пачке, № 4 ИнтерХим
В 37 аптеках
от 198,50 грн
Цены в аптеках
Визарсин® Q-Tab® таблетки диспергируемые, 100 мг, № 4; KRKA d.d. Novo Mesto
Визарсин® Q-Tab® Таблетки диспергируемые, 100 мг, № 4 KRKA d.d. Novo Mesto
В 35 аптеках
от 423,92 грн
Цены в аптеках
Визарсин® Q-Tab® таблетки диспергируемые, 50 мг, № 4; KRKA d.d. Novo Mesto
Визарсин® Q-Tab® Таблетки диспергируемые, 50 мг, № 4 KRKA d.d. Novo Mesto
В 29 аптеках
от 337,00 грн
Цены в аптеках
Джокер суспензия оральная, 25 мг/мл, флакон с дозирующим насосом, 30 мл, № 1; Alpen Pharma AG
Джокер Суспензия оральная, 25 мг/мл, флакон с дозирующим насосом, 30 мл, № 1 Alpen Pharma AG
В 25 аптеках
от 1670,66 грн
Цены в аптеках
Визарсин® Q-Tab® таблетки диспергируемые, 100 мг, № 1; KRKA d.d. Novo Mesto
Визарсин® Q-Tab® Таблетки диспергируемые, 100 мг, № 1 KRKA d.d. Novo Mesto
В 17 аптеках
от 108,52 грн
Цены в аптеках
Ревацио таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер в коробке, № 90; Viatris Specialti LLC
Ревацио Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер в коробке, № 90 Viatris Specialti LLC
В 13 аптеках
от 18896,53 грн
Цены в аптеках
Супервига 100 таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 4; Корпорация Здоровье
Супервига 100 Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 4 Корпорация Здоровье
В 12 аптеках
от 296,40 грн
Цены в аптеках
Супервига 50 таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, № 4; Корпорация Здоровье
Супервига 50 Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, № 4 Корпорация Здоровье
В 11 аптеках
от 209,95 грн
Цены в аптеках
Могинин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 1; Гледфарм Лтд
Могинин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 1 Гледфарм Лтд
В 11 аптеках
от 78,00 грн
Цены в аптеках
Могинин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 4; Гледфарм Лтд
Могинин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 4 Гледфарм Лтд
В 10 аптеках
от 150,00 грн
Цены в аптеках
Визарсин® Q-Tab® таблетки диспергируемые, 50 мг, № 1; KRKA d.d. Novo Mesto
Визарсин® Q-Tab® Таблетки диспергируемые, 50 мг, № 1 KRKA d.d. Novo Mesto
В 9 аптеках
от 71,91 грн
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Могинин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1; Гледфарм Лтд
Могинин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1 Гледфарм Лтд
В 9 аптеках
от 73,50 грн
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Могинин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4; Гледфарм Лтд
Могинин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4 Гледфарм Лтд
В 8 аптеках
от 213,00 грн
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Эросил таблетки, 50 мг, блистер, № 1; Астрафарм
Эросил Таблетки, 50 мг, блистер, № 1 Астрафарм
В 6 аптеках
от 71,00 грн
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Супервига 25 таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, № 4; Корпорация Здоровье
Супервига 25 Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, № 4 Корпорация Здоровье
В 4 аптеках
от 125,00 грн
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Интагра® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, в пачке, в пачке, № 1; ИнтерХим
Интагра® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, в пачке, в пачке, № 1 ИнтерХим
В 4 аптеках
от 101,85 грн
Цены в аптеках
Интагра® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, в пачке, в пачке, № 2; ИнтерХим
Интагра® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, в пачке, в пачке, № 2 ИнтерХим
В 4 аптеках
от 181,88 грн
Цены в аптеках
Новагра 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 1; Euro Lifecare
Новагра 100 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 1 Euro Lifecare
В 1 аптеке
от 125,41 грн
Цены в аптеках
Новагра 50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 4; Euro Lifecare
Новагра 50 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 4 Euro Lifecare
В 1 аптеке
от 225,00 грн
Цены в аптеках
Инфорс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 12; Xantis Pharma
Инфорс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 12 Xantis Pharma
В 5 аптеках других городов
от 422,00 грн
Цены в других городах
Инфорс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 8; Xantis Pharma
Инфорс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 8 Xantis Pharma
В 3 аптеках других городов
от 332,40 грн
Цены в других городах
Силагра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1; Дарница
Силагра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 1 Дарница
В 3 аптеках других городов
от 141,20 грн
Цены в других городах
Новагра 50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 1; Euro Lifecare
Новагра 50 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 1 Euro Lifecare
В 1 аптеке других городов
от 64,20 грн
Цены в других городах
Новагра 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 8; Euro Lifecare
Новагра 100 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 8 Euro Lifecare
В 1 аптеке других городов
от 421,47 грн
Цены в других городах
Новагра 50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 8; Euro Lifecare
Новагра 50 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 8 Euro Lifecare
В 1 аптеке других городов
от 632,00 грн
Цены в других городах
Супервига 100 таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 1; Корпорация Здоровье
Супервига 100 Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Супервига 50 таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, № 1; Корпорация Здоровье
Супервига 50 Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Интагра® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, в пачке, в пачке, № 1; ИнтерХим
Интагра® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, в пачке, в пачке, № 1 ИнтерХим
Нет в наличии
Интагра® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, в пачке, в пачке, № 2; ИнтерХим
Интагра® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, в пачке, в пачке, № 2 ИнтерХим
Нет в наличии
Интагра® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, в пачке, в пачке, № 1; ИнтерХим
Интагра® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, в пачке, в пачке, № 1 ИнтерХим
Нет в наличии
Интагра® ІС таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, в пачке, в пачке, № 2; ИнтерХим
Интагра® ІС Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, в пачке, в пачке, № 2 ИнтерХим
Нет в наличии
Эргос® таблетки, 50 мг, блистер, № 8; ФарКоС
Эргос® Таблетки, 50 мг, блистер, № 8 ФарКоС
Нет в наличии
Филап таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 4; SUN
Филап Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 4 SUN
Нет в наличии
Новагра 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 4; Euro Lifecare
Новагра 100 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 4 Euro Lifecare
Нет в наличии
Новагра 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 2; Euro Lifecare
Новагра 100 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 2 Euro Lifecare
Нет в наличии
Новагра 50 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 2; Euro Lifecare
Новагра 50 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 2 Euro Lifecare
Нет в наличии
Виагра® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 2; Viatris Specialti LLC
Виагра® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 2 Viatris Specialti LLC
Нет в наличии
Инфорс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4; Xantis Pharma
Инфорс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 4 Xantis Pharma
Нет в наличии
Строндекс спрей для ротовой полости, 12,5 мг/доза, флакон стеклянный, 5 мл, № 1; Микрохим
Строндекс Спрей для ротовой полости, 12,5 мг/доза, флакон стеклянный, 5 мл, № 1 Микрохим
Нет в наличии
Силагра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 2; Дарница
Силагра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 2 Дарница
Нет в наличии
Силагра таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 2; Дарница
Силагра Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 2 Дарница
Нет в наличии
Конегра Делюкс таблетки жевательные, 50 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 8; Euro Lifecare
Конегра Делюкс Таблетки жевательные, 50 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 8 Euro Lifecare
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, капсулы мягкие, гель для перорального применения.

пероральное средство для устранения нарушений эрекции. Восстанавливает нарушенную способность к эрекции и обеспечивает естественный ответ на сексуальное возбуждение. Физиологический механизм эрекции предполагает высвобождение оксида азота (NO) в кавернозном теле при сексуальной стимуляции. NO активирует фермент гуанилатциклазу, что приводит к повышению уровня цГМФ, расслаблению гладких мышц кавернозного тела и усилению кровотока в половом члене.
Силденафил является мощным и селективным ингибитором цГМФ-специфической фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5), которая обеспечивает распад цГМФ в кавернозном теле. Силденафил не оказывает прямого расслабляющего действия на изолированное кавернозное тело человека, однако усиливает релаксирующее действие NO в ткани кавернозного тела. При активации пути NO/цГМФ, наблюдающемся при сексуальном возбуждении, угнетение ФДЭ-5 под влиянием силденафила приводит к повышению уровня цГМФ в кавернозном теле. В связи с этим для достижения благоприятного фармакологического эффекта силденафила необходима адекватная сексуальная стимуляция.

нарушения эрекции.

внутрь, назначают в дозе 50 мг за 1 ч до полового акта. С учетом эффективности и переносимости дозу можно повысить до 100 мг или снизить до 25 мг. Максимальная рекомендуемая доза составляет 100 мг 1 раз в сутки. У лиц пожилого возраста и больных с нарушенной функцией почек или печени рекомендуемая схема применения та же.

повышенная чувствительность к силденафилу; одновременное применение донаторов NO или нитратов в любых формах; силденафил не назначают женщинам и детям.

возможны головная боль, приливы крови, головокружение, диспептические реакции, заложенность носа, преходящее нарушение зрения (главным образом изменение цвета объектов, а также усиленное восприятие света и затуманивание зрения).

для диагностики нарушений эрекции, определения возможных их причин и выбора адекватного лечения необходимо собрать полный анамнез и провести тщательное физическое обследование пациента.
Препараты, предназначенные для устранения нарушений эрекции с осторожностью используют у больных с анатомической деформацией полового члена, например при ангуляции, кавернозном фиброзе (болезнь Пейрони), и у лиц с заболеваниями, предрасполагающими к развитию приапизма (серповидно-клеточная анемия, множественная миелома или лейкоз).
Сведений о безопасности применения силденафила при пептической язве и геморрагическом диатезе нет, в связи с чем больным с данной патологией лекарственное средство следует назначать с осторожностью.
У небольшого числа больных с наследственным пигментным ретинитом имеются наследственные нарушения ФДЭ сетчатки. Сведения о безопасности применения силденафила у больных с пигментным ретинитом отсутствуют, поэтому силденафил у них следует применять с осторожностью.

ингибиторы изоформ 3А4 и 2С9 цитохрома Р450 могут снижать клиренс силденафила. Клиренс силденафила снижается при одновременном применении ингибиторов CYP 3A4 (таких как кетоконазол, эритромицин, циметидин). Ингибиторы CYP 2C9 (толбутамид, варфарин), CYP 2D6 (селективные ингибиторы обратного нейронального захвата серотонина, трициклические антидепрессанты), тиазиды и тиазидоподобные диуретики, петлевые и калийсберегающие диуретики, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, блокаторы β-адренорецепторов и индукторы метаболизма CYP 450 (рифампицин, барбитураты) не оказывают влияния на фармакокинетику силденафила.
Силденафил усиливал гипотензивное действие нитратов при проведении острой пробы и при длительном применении последних, в связи с чем применение силденафила в сочетании с нитратами или донаторами NO противопоказано.

при однократном приеме силденафила в дозах до 800 мг негативные явления были сопоставимы с таковыми при приеме этого лекарственного средства в более низких дозах, но отмечались чаще. Лечение — симптоматическое. Применение диализа, по-видимому, не повышает клиренс силденафила, поскольку последний активно связывается с белками плазмы крови и не выводится с мочой.