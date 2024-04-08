для диагностики нарушений эрекции, определения возможных их причин и выбора адекватного лечения необходимо собрать полный анамнез и провести тщательное физическое обследование пациента.

Препараты, предназначенные для устранения нарушений эрекции с осторожностью используют у больных с анатомической деформацией полового члена, например при ангуляции, кавернозном фиброзе (болезнь Пейрони), и у лиц с заболеваниями, предрасполагающими к развитию приапизма (серповидно-клеточная анемия, множественная миелома или лейкоз).

Сведений о безопасности применения силденафила при пептической язве и геморрагическом диатезе нет, в связи с чем больным с данной патологией лекарственное средство следует назначать с осторожностью.

У небольшого числа больных с наследственным пигментным ретинитом имеются наследственные нарушения ФДЭ сетчатки. Сведения о безопасности применения силденафила у больных с пигментным ретинитом отсутствуют, поэтому силденафил у них следует применять с осторожностью.