Производитель: ФитофармЧАО "Фитофарм"
02152, Киев, пр. Павла Тычины, 1В,
+38 (044) 390-52-91
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Фитофарм
от 35,00 грн
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 200 мл, № 1 Фитофарм
от 55,00 грн
Артеджа инъекции Раствор для инъекций, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Фитофарм
от 690,00 грн
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фитофарм
от 15,00 грн
Боярышника настойка Настойка, 50 мл, флакон стеклянный с пробкой и крышкой, № 1 Фитофарм
от 15,78 грн
от 18,80 грн
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
от 15,10 грн
от 21,60 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Фитофарм
от 35,00 грн
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 200 мл, № 1 Фитофарм
от 55,00 грн
Артеджа инъекции Раствор для инъекций, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Фитофарм
от 690,00 грн
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фитофарм
от 15,00 грн
Боярышника настойка Настойка, 50 мл, флакон стеклянный с пробкой и крышкой, № 1 Фитофарм
от 15,78 грн
от 18,80 грн
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
от 15,10 грн
от 21,60 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції