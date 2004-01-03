Все аптеки Украины
Список производителейФФитофарм

Производитель: Фитофарм

ЧАО "Фитофарм"
02152, Киев, пр. Павла Тычины, 1В,
+38 (044) 390-52-91
Продукция
Контакты
Найдено: 18 препаратов
Аммиака раствор раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 40 мл, № 1; Фитофарм
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 40 мл, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке других городов
от 13,10 грн
Цены в других городах
Аммиака раствор раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Фитофарм
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Аммиака раствор раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 200 мл, № 1; Фитофарм
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 200 мл, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках
от 55,00 грн
Цены в аптеках
Артеджа инъекции раствор для инъекций, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Фитофарм
Артеджа инъекции Раствор для инъекций, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Фитофарм
В 71 аптеке
от 690,00 грн
Цены в аптеках
Бом-Бенге мазь, туба, 30 г, № 1; Фитофарм
Бом-Бенге Мазь, туба, 30 г, № 1 Фитофарм
В 267 аптеках
от 30,36 грн
Цены в аптеках
Борной кислоты раствор спиртовой раствор спиртовой для наружного применения, 2 %, флакон, 25 мл, № 1; Фитофарм
Борной кислоты раствор спиртовой Раствор спиртовой для наружного применения, 2 %, флакон, 25 мл, № 1 Фитофарм
В 11 аптеках
от 12,62 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон стеклянный, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон стеклянный, № 1 Фитофарм
В 24 аптеках
от 9,72 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фитофарм
В 6 аптеках
от 15,00 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке
от 11,57 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 50 мл, флакон стеклянный с пробкой и крышкой, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 50 мл, флакон стеклянный с пробкой и крышкой, № 1 Фитофарм
В 105 аптеках
от 15,78 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон пластиковый, тм а+, тм а+, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон пластиковый, тм а+, тм а+, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке других городов
от 25,00 грн
Цены в других городах
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке
от 31,14 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фитофарм
В 8 аптеках
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
В 7 аптеках
от 18,80 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм долфи, тм долфи, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм долфи, тм долфи, № 1 Фитофарм
В 5 аптеках других городов
от 17,10 грн
Цены в других городах
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон стеклянный, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон стеклянный, № 1 Фитофарм
В 4 аптеках
от 17,01 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
В 10 аптеках других городов
от 15,10 грн
Цены в других городах
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1 Фитофарм
В 10 аптеках
от 21,60 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5 12
Стандартизація фармацевтичної продукції
02152, Киев, пр. Павла Тычины, 1В,
+38 (044) 390-52-91
Найдено: 18 препаратов
Аммиака раствор раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 40 мл, № 1; Фитофарм
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 40 мл, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке других городов
от 13,10 грн
Цены в других городах
Аммиака раствор раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Фитофарм
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Аммиака раствор раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 200 мл, № 1; Фитофарм
Аммиака раствор Раствор для наружного применения, 10 %, флакон стеклянный, 200 мл, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках
от 55,00 грн
Цены в аптеках
Артеджа инъекции раствор для инъекций, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Фитофарм
Артеджа инъекции Раствор для инъекций, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Фитофарм
В 71 аптеке
от 690,00 грн
Цены в аптеках
Бом-Бенге мазь, туба, 30 г, № 1; Фитофарм
Бом-Бенге Мазь, туба, 30 г, № 1 Фитофарм
В 267 аптеках
от 30,36 грн
Цены в аптеках
Борной кислоты раствор спиртовой раствор спиртовой для наружного применения, 2 %, флакон, 25 мл, № 1; Фитофарм
Борной кислоты раствор спиртовой Раствор спиртовой для наружного применения, 2 %, флакон, 25 мл, № 1 Фитофарм
В 11 аптеках
от 12,62 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон стеклянный, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон стеклянный, № 1 Фитофарм
В 24 аптеках
от 9,72 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фитофарм
В 6 аптеках
от 15,00 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке
от 11,57 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 50 мл, флакон стеклянный с пробкой и крышкой, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 50 мл, флакон стеклянный с пробкой и крышкой, № 1 Фитофарм
В 105 аптеках
от 15,78 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон пластиковый, тм а+, тм а+, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон пластиковый, тм а+, тм а+, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке других городов
от 25,00 грн
Цены в других городах
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке
от 31,14 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фитофарм
В 8 аптеках
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
В 7 аптеках
от 18,80 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм долфи, тм долфи, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон полимерный, тм долфи, тм долфи, № 1 Фитофарм
В 5 аптеках других городов
от 17,10 грн
Цены в других городах
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон стеклянный, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон стеклянный, № 1 Фитофарм
В 4 аптеках
от 17,01 грн
Цены в аптеках
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
В 10 аптеках других городов
от 15,10 грн
Цены в других городах
Боярышника настойка настойка, 100 мл, флакон, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1; Фитофарм
Боярышника настойка Настойка, 100 мл, флакон, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1 Фитофарм
В 10 аптеках
от 21,60 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5 12
Стандартизація фармацевтичної продукції