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Производители на букву “N”

Nobel80 препаратов

80 препаратов
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Анзибел®
Анзибел®
Пастилки блистер №30
Nobel
от 196,23 грн
в 879 аптеках
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Анзибел®
Анзибел®
Пастилки блистер со вкусом меда и лимона №30
Nobel
от 196,80 грн
в 841 аптеке
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Алора®
Алора®
Сироп флакон 100 мл №1
Nobel
от 139,11 грн
в 833 аптеках
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Тайлолфен® Хот
Тайлолфен® Хот
Порошок для орального раствора пакет 20 г №6
Nobel
от 155,88 грн
в 803 аптеках
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Анзибел®
Анзибел®
Пастилки блистер со вкусом ментола №30
Nobel
от 193,28 грн
в 743 аптеках
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Микофин
Микофин
Спрей накожный 10 мг/г флакон 30 мл с распылителем №1
Nobel
от 209,49 грн
в 707 аптеках
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Мелбек®
Мелбек®
Таблетки 15 мг блистер №30
Nobel
от 495,90 грн
в 643 аптеках
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Этол Форт
Этол Форт
Таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №14
Nobel
от 240,30 грн
в 616 аптеках
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АЛОРА ФОРТЕ
АЛОРА ФОРТЕ
Таблетки, покрытые оболочкой 420 мг №30
Nobel
от 294,61 грн
в 586 аптеках
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Микофин
Микофин
Крем 10 мг/1 г туба 15 г №1
Nobel
от 137,20 грн
в 563 аптеках
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Мелбек®
Мелбек®
Таблетки 7,5 мг блистер №30
Nobel
от 235,10 грн
в 536 аптеках
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Эссобел®
Эссобел®
Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
от 469,76 грн
в 527 аптеках
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Ко-Ирбесан®
Ко-Ирбесан®
Таблетки, покрытые оболочкой 150 мг + 12,5 мг блистер №28
Nobel
от 277,42 грн
в 443 аптеках
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Микофин
Микофин
Таблетки 250 мг №14
Nobel
от 370,17 грн
в 442 аптеках
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Пульцет®
Пульцет®
Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 40 мг №14
Nobel
от 178,98 грн
в 425 аптеках
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Лансопрол®
Лансопрол®
Капсулы 30 мг блистер №28
Nobel
от 209,58 грн
в 424 аптеках
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Тийозид
Тийозид
Таблетки 8 мг блистер №20
Nobel
от 202,98 грн
в 415 аптеках
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Лордес®
Лордес®
Таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №20
Nobel
от 165,03 грн
в 403 аптеках
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Лансопрол®
Лансопрол®
Капсулы 15 мг блистер №28
Nobel
от 124,89 грн
в 380 аптеках
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Мелбек®
Мелбек®
Раствор для инъекций 15 мг ампула 1.5 мл №3
Nobel
от 166,25 грн
в 376 аптеках
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