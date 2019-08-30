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Nobel
80 препаратов
80 препаратов
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Представительство в Украине
Адрес
04074, Киев, ул. Автозаводская, 2, 8-й этаж
Телефон
+380445862064
Факс
+380445862064
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Анзибел®
Пастилки блистер №30
Nobel
от
196,23
грн
в 879 аптеках
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Анзибел®
Пастилки блистер со вкусом меда и лимона №30
Nobel
от
196,80
грн
в 841 аптеке
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Алора®
Сироп флакон 100 мл №1
Nobel
от
139,11
грн
в 833 аптеках
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Тайлолфен® Хот
Порошок для орального раствора пакет 20 г №6
Nobel
от
155,88
грн
в 803 аптеках
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Анзибел®
Пастилки блистер со вкусом ментола №30
Nobel
от
193,28
грн
в 743 аптеках
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Микофин
Спрей накожный 10 мг/г флакон 30 мл с распылителем №1
Nobel
от
209,49
грн
в 707 аптеках
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Мелбек®
Таблетки 15 мг блистер №30
Nobel
от
495,90
грн
в 643 аптеках
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Этол Форт
Таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №14
Nobel
от
240,30
грн
в 616 аптеках
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АЛОРА ФОРТЕ
Таблетки, покрытые оболочкой 420 мг №30
Nobel
от
294,61
грн
в 586 аптеках
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Микофин
Крем 10 мг/1 г туба 15 г №1
Nobel
от
137,20
грн
в 563 аптеках
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Мелбек®
Таблетки 7,5 мг блистер №30
Nobel
от
235,10
грн
в 536 аптеках
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Эссобел®
Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
от
469,76
грн
в 527 аптеках
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Ко-Ирбесан®
Таблетки, покрытые оболочкой 150 мг + 12,5 мг блистер №28
Nobel
от
277,42
грн
в 443 аптеках
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Микофин
Таблетки 250 мг №14
Nobel
от
370,17
грн
в 442 аптеках
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Пульцет®
Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 40 мг №14
Nobel
от
178,98
грн
в 425 аптеках
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Лансопрол®
Капсулы 30 мг блистер №28
Nobel
от
209,58
грн
в 424 аптеках
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Тийозид
Таблетки 8 мг блистер №20
Nobel
от
202,98
грн
в 415 аптеках
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Лордес®
Таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №20
Nobel
от
165,03
грн
в 403 аптеках
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Лансопрол®
Капсулы 15 мг блистер №28
Nobel
от
124,89
грн
в 380 аптеках
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Мелбек®
Раствор для инъекций 15 мг ампула 1.5 мл №3
Nobel
от
166,25
грн
в 376 аптеках
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