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L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл с пробкой-капельницей, №1 - Одесса (562079) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
162,74
Экономия: -4,74 грн
158,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
177,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
187,92
Экономия: -29,15 грн
158,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
160,80 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
167,08
Экономия: -8,18 грн
158,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
179,09
Экономия: -20,83 грн
158,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
160,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
172,01
Экономия: -13,11 грн
158,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
160,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
160,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
160,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
174,99
Экономия: -24,52 грн
150,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
160,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
163,80
Экономия: -9,90 грн
153,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
170,49
Экономия: -14,35 грн
156,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
170,50
Экономия: -20,03 грн
150,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (5)
148,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
160,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
160,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
178,46
Экономия: -22,50 грн
155,96 грн