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Производитель: Гленмарк Украина

04070, Киев, ул. Ильинская 8, 12 подъезд
044 531-34-84
https://glenmarkpharma.ua
Продукция
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Найдено: 11 препаратов
Аскорил таблетки, № 20; Glenmark
Аскорил Таблетки, № 20 Glenmark
В 276 аптеках
от 160,83 грн
Цены в аптеках
Аскорил таблетки, № 50; Glenmark
Аскорил Таблетки, № 50 Glenmark
В 742 аптеках
от 369,73 грн
Цены в аптеках
Гленцет Эдванс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, контейнер, № 14; Glenmark
Гленцет Эдванс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, контейнер, № 14 Glenmark
В 1 аптеке других городов
от 290,67 грн
Цены в других городах
Гленцет Эдванс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, контейнер, № 28; Glenmark
Гленцет Эдванс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, контейнер, № 28 Glenmark
В 1 аптеке
от 615,00 грн
Цены в аптеках
Дерива С гель гель, туба, 15 г, № 1; Glenmark
Дерива С гель Гель, туба, 15 г, № 1 Glenmark
В 830 аптеках
от 400,36 грн
Цены в аптеках
Кераворт крем, 5 %, саше, 250 мг, в коробке, в коробке, № 12; Glenmark
Кераворт Крем, 5 %, саше, 250 мг, в коробке, в коробке, № 12 Glenmark
В 447 аптеках
от 1151,31 грн
Цены в аптеках
Риалтрис спрей назальный дозированный, суспензия, флакон полиэтиленовый, 56 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Риалтрис Спрей назальный дозированный, суспензия, флакон полиэтиленовый, 56 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 208 аптеках
от 286,18 грн
Цены в аптеках
Риалтрис спрей назальный дозированный, суспензия, флакон полиэтиленовый, 240 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Риалтрис Спрей назальный дозированный, суспензия, флакон полиэтиленовый, 240 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 342 аптеках
от 473,92 грн
Цены в аптеках
Риалтрис Моно спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 60 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Риалтрис Моно Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 60 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 420 аптеках
от 207,74 грн
Цены в аптеках
Риалтрис Моно спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 120 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Риалтрис Моно Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 120 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 207 аптеках
от 293,30 грн
Цены в аптеках
Кандидерм крем, туба, 15 г, № 1; Glenmark
Кандидерм Крем, туба, 15 г, № 1 Glenmark
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
04070, Киев, ул. Ильинская 8, 12 подъезд
044 531-34-84
https://glenmarkpharma.ua
Найдено: 11 препаратов
Аскорил таблетки, № 20; Glenmark
Аскорил Таблетки, № 20 Glenmark
В 276 аптеках
от 160,83 грн
Цены в аптеках
Аскорил таблетки, № 50; Glenmark
Аскорил Таблетки, № 50 Glenmark
В 742 аптеках
от 369,73 грн
Цены в аптеках
Гленцет Эдванс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, контейнер, № 14; Glenmark
Гленцет Эдванс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, контейнер, № 14 Glenmark
В 1 аптеке других городов
от 290,67 грн
Цены в других городах
Гленцет Эдванс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, контейнер, № 28; Glenmark
Гленцет Эдванс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, контейнер, № 28 Glenmark
В 1 аптеке
от 615,00 грн
Цены в аптеках
Дерива С гель гель, туба, 15 г, № 1; Glenmark
Дерива С гель Гель, туба, 15 г, № 1 Glenmark
В 830 аптеках
от 400,36 грн
Цены в аптеках
Кераворт крем, 5 %, саше, 250 мг, в коробке, в коробке, № 12; Glenmark
Кераворт Крем, 5 %, саше, 250 мг, в коробке, в коробке, № 12 Glenmark
В 447 аптеках
от 1151,31 грн
Цены в аптеках
Риалтрис спрей назальный дозированный, суспензия, флакон полиэтиленовый, 56 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Риалтрис Спрей назальный дозированный, суспензия, флакон полиэтиленовый, 56 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 208 аптеках
от 286,18 грн
Цены в аптеках
Риалтрис спрей назальный дозированный, суспензия, флакон полиэтиленовый, 240 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Риалтрис Спрей назальный дозированный, суспензия, флакон полиэтиленовый, 240 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 342 аптеках
от 473,92 грн
Цены в аптеках
Риалтрис Моно спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 60 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Риалтрис Моно Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 60 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 420 аптеках
от 207,74 грн
Цены в аптеках
Риалтрис Моно спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 120 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Риалтрис Моно Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 120 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 207 аптеках
от 293,30 грн
Цены в аптеках
Кандидерм крем, туба, 15 г, № 1; Glenmark
Кандидерм Крем, туба, 15 г, № 1 Glenmark
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції