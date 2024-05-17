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L-Цет® таблетки, покрытые оболочкой 5 мг, №100 - Одесса (265813) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 305 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
707,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
867,70
Экономия: -190,00 грн
677,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (5)
660,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (90)
626,24
Экономия: -18,24 грн
608,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (90)
706,40 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (60)
775,38 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (90)
690,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (90)
722,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (70)
625,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (5)
737,43
Экономия: -145,72 грн
591,71 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (50)
669,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (7)
643,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (2)
655,76
Экономия: -64,05 грн
591,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
786,99
Экономия: -106,75 грн
680,24 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
757,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (9)
643,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (50)
626,30 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
734,28
Экономия: -75,86 грн
658,42 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
659,29
Экономия: -57,07 грн
602,22 грн