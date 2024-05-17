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L-Цет® сироп 2,5 мг/5 мл флакон 60 мл, №1 - Одесса (289652) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
97,86
Экономия: -4,75 грн
93,11 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
111,80 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
104,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
111,36
Экономия: -20,85 грн
90,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
102,11
Экономия: -11,60 грн
90,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
103,63
Экономия: -13,06 грн
90,57 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
102,95
Экономия: -12,47 грн
90,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
108,79
Экономия: -15,96 грн
92,83 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
94,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
100,87
Экономия: -5,70 грн
95,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
81,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
95,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
96,79
Экономия: -5,79 грн
91,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
110,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
89,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
81,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
103,24
Экономия: -8,20 грн
95,04 грн