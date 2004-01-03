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Производитель: Santen

Киев, ул. Пимоненко 13, 7Б, оф. 12
+38 (044) 200-68-85
+38 (044) 200-68-84
www.santen.com
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Найдено: 18 препаратов
Дукресса® капли глазные, раствор, флакон, 5 мл, № 1; Santen
Дукресса® Капли глазные, раствор, флакон, 5 мл, № 1 Santen
В 13 аптеках
от 289,94 грн
Цены в аптеках
Икервис капли глазные, эмульсия, 1 мг/мл, тюбик-капельница, 0.3 мл, для одноразового использования, д/однораз. исп., № 30; Santen
Икервис Капли глазные, эмульсия, 1 мг/мл, тюбик-капельница, 0.3 мл, для одноразового использования, д/однораз. исп., № 30 Santen
В 5 аптеках
от 3450,00 грн
Цены в аптеках
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ CATIONORM® эмульсия, 10 мл, № 1; Santen
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ CATIONORM® Эмульсия, 10 мл, № 1 Santen
В 108 аптеках
от 390,89 грн
Цены в аптеках
КАТИОНОРМ® ЗАЩИТНЫЕ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ, ЭМУЛЬСИЯ капли глазные, эмульсия, 10 мл, № 1; Santen
КАТИОНОРМ® ЗАЩИТНЫЕ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ, ЭМУЛЬСИЯ Капли глазные, эмульсия, 10 мл, № 1 Santen
В 82 аптеках
от 401,28 грн
Цены в аптеках
КАТИОНОРМ® ЗАЩИТНЫЕ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ, ЭМУЛЬСИЯ капли глазные, эмульсия, контейнер однодозовый, № 30; Santen
КАТИОНОРМ® ЗАЩИТНЫЕ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ, ЭМУЛЬСИЯ Капли глазные, эмульсия, контейнер однодозовый, № 30 Santen
В 47 аптеках
от 316,97 грн
Цены в аптеках
Косопт капли глазные, раствор, флакон пластиковый белый полупрозрачный типа 6,, 5 мл, № 1; Santen
Косопт Капли глазные, раствор, флакон пластиковый белый полупрозрачный типа 6,, 5 мл, № 1 Santen
В 14 аптеках
от 354,01 грн
Цены в аптеках
Косопт БК капли глазные, раствор, флакон с дозатором, 10 мл, № 1; Santen
Косопт БК Капли глазные, раствор, флакон с дозатором, 10 мл, № 1 Santen
В 17 аптеках
от 882,00 грн
Цены в аптеках
Лекролин® капли глазные, 40 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Santen
Лекролин® Капли глазные, 40 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Santen
В 221 аптеке
от 142,36 грн
Цены в аптеках
Окутиарз® Гидро+ раствор офтальмологический стерильный, 0,2 %, флакон, 10 мл, № 1; ОФФХЕЛС С.п.а.
Окутиарз® Гидро+ Раствор офтальмологический стерильный, 0,2 %, флакон, 10 мл, № 1 ОФФХЕЛС С.п.а.
В 29 аптеках
от 350,17 грн
Цены в аптеках
ОКУТИАРЗ® КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ капли глазные, флакон, 10 мл, № 1; Santen
ОКУТИАРЗ® КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ Капли глазные, флакон, 10 мл, № 1 Santen
В 2 аптеках
от 395,00 грн
Цены в аптеках
Офтагель гель глазной, 2,5 мг/г, флакон, 10 г, № 1; Santen
Офтагель Гель глазной, 2,5 мг/г, флакон, 10 г, № 1 Santen
В 310 аптеках
от 122,26 грн
Цены в аптеках
Офтаквикс® капли глазные, 5 мг/мл, тюбик-капельница, 0.3 мл, № 10; Santen
Офтаквикс® Капли глазные, 5 мг/мл, тюбик-капельница, 0.3 мл, № 10 Santen
В 3 аптеках
от 291,00 грн
Цены в аптеках
Офтаквикс® капли глазные, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 5 мл, № 1; Santen
Офтаквикс® Капли глазные, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 5 мл, № 1 Santen
В 217 аптеках
от 219,75 грн
Цены в аптеках
Офтан® Дексаметазон капли глазные, 0,1 %, флакон с капельницей, 5 мл, № 1; Santen
Офтан® Дексаметазон Капли глазные, 0,1 %, флакон с капельницей, 5 мл, № 1 Santen
В 173 аптеках
от 94,40 грн
Цены в аптеках
Офтан® Катахром капли глазные, флакон с капельницей, 10 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1; Santen
Офтан® Катахром Капли глазные, флакон с капельницей, 10 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1 Santen
В 267 аптеках
от 163,08 грн
Цены в аптеках
Офтан® Тимолол капли глазные, 0,5 %, флакон с капельницей, 5 мл, № 1; Santen
Офтан® Тимолол Капли глазные, 0,5 %, флакон с капельницей, 5 мл, № 1 Santen
В 197 аптеках
от 52,12 грн
Цены в аптеках
Таптиком® капли глазные, тюбик-капельница, 0.3 мл, № 30; Santen
Таптиком® Капли глазные, тюбик-капельница, 0.3 мл, № 30 Santen
В 17 аптеках
от 707,55 грн
Цены в аптеках
Тафлотан® капли глазные, 15 мкг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1; Santen
Тафлотан® Капли глазные, 15 мкг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Santen
В 89 аптеках
от 343,43 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
Киев, ул. Пимоненко 13, 7Б, оф. 12
+38 (044) 200-68-85
+38 (044) 200-68-84
www.santen.com
Найдено: 18 препаратов
Дукресса® капли глазные, раствор, флакон, 5 мл, № 1; Santen
Дукресса® Капли глазные, раствор, флакон, 5 мл, № 1 Santen
В 13 аптеках
от 289,94 грн
Цены в аптеках
Икервис капли глазные, эмульсия, 1 мг/мл, тюбик-капельница, 0.3 мл, для одноразового использования, д/однораз. исп., № 30; Santen
Икервис Капли глазные, эмульсия, 1 мг/мл, тюбик-капельница, 0.3 мл, для одноразового использования, д/однораз. исп., № 30 Santen
В 5 аптеках
от 3450,00 грн
Цены в аптеках
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ CATIONORM® эмульсия, 10 мл, № 1; Santen
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ CATIONORM® Эмульсия, 10 мл, № 1 Santen
В 108 аптеках
от 390,89 грн
Цены в аптеках
КАТИОНОРМ® ЗАЩИТНЫЕ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ, ЭМУЛЬСИЯ капли глазные, эмульсия, 10 мл, № 1; Santen
КАТИОНОРМ® ЗАЩИТНЫЕ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ, ЭМУЛЬСИЯ Капли глазные, эмульсия, 10 мл, № 1 Santen
В 82 аптеках
от 401,28 грн
Цены в аптеках
КАТИОНОРМ® ЗАЩИТНЫЕ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ, ЭМУЛЬСИЯ капли глазные, эмульсия, контейнер однодозовый, № 30; Santen
КАТИОНОРМ® ЗАЩИТНЫЕ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ, ЭМУЛЬСИЯ Капли глазные, эмульсия, контейнер однодозовый, № 30 Santen
В 47 аптеках
от 316,97 грн
Цены в аптеках
Косопт капли глазные, раствор, флакон пластиковый белый полупрозрачный типа 6,, 5 мл, № 1; Santen
Косопт Капли глазные, раствор, флакон пластиковый белый полупрозрачный типа 6,, 5 мл, № 1 Santen
В 14 аптеках
от 354,01 грн
Цены в аптеках
Косопт БК капли глазные, раствор, флакон с дозатором, 10 мл, № 1; Santen
Косопт БК Капли глазные, раствор, флакон с дозатором, 10 мл, № 1 Santen
В 17 аптеках
от 882,00 грн
Цены в аптеках
Лекролин® капли глазные, 40 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Santen
Лекролин® Капли глазные, 40 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Santen
В 221 аптеке
от 142,36 грн
Цены в аптеках
Окутиарз® Гидро+ раствор офтальмологический стерильный, 0,2 %, флакон, 10 мл, № 1; ОФФХЕЛС С.п.а.
Окутиарз® Гидро+ Раствор офтальмологический стерильный, 0,2 %, флакон, 10 мл, № 1 ОФФХЕЛС С.п.а.
В 29 аптеках
от 350,17 грн
Цены в аптеках
ОКУТИАРЗ® КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ капли глазные, флакон, 10 мл, № 1; Santen
ОКУТИАРЗ® КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ Капли глазные, флакон, 10 мл, № 1 Santen
В 2 аптеках
от 395,00 грн
Цены в аптеках
Офтагель гель глазной, 2,5 мг/г, флакон, 10 г, № 1; Santen
Офтагель Гель глазной, 2,5 мг/г, флакон, 10 г, № 1 Santen
В 310 аптеках
от 122,26 грн
Цены в аптеках
Офтаквикс® капли глазные, 5 мг/мл, тюбик-капельница, 0.3 мл, № 10; Santen
Офтаквикс® Капли глазные, 5 мг/мл, тюбик-капельница, 0.3 мл, № 10 Santen
В 3 аптеках
от 291,00 грн
Цены в аптеках
Офтаквикс® капли глазные, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 5 мл, № 1; Santen
Офтаквикс® Капли глазные, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 5 мл, № 1 Santen
В 217 аптеках
от 219,75 грн
Цены в аптеках
Офтан® Дексаметазон капли глазные, 0,1 %, флакон с капельницей, 5 мл, № 1; Santen
Офтан® Дексаметазон Капли глазные, 0,1 %, флакон с капельницей, 5 мл, № 1 Santen
В 173 аптеках
от 94,40 грн
Цены в аптеках
Офтан® Катахром капли глазные, флакон с капельницей, 10 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1; Santen
Офтан® Катахром Капли глазные, флакон с капельницей, 10 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1 Santen
В 267 аптеках
от 163,08 грн
Цены в аптеках
Офтан® Тимолол капли глазные, 0,5 %, флакон с капельницей, 5 мл, № 1; Santen
Офтан® Тимолол Капли глазные, 0,5 %, флакон с капельницей, 5 мл, № 1 Santen
В 197 аптеках
от 52,12 грн
Цены в аптеках
Таптиком® капли глазные, тюбик-капельница, 0.3 мл, № 30; Santen
Таптиком® Капли глазные, тюбик-капельница, 0.3 мл, № 30 Santen
В 17 аптеках
от 707,55 грн
Цены в аптеках
Тафлотан® капли глазные, 15 мкг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1; Santen
Тафлотан® Капли глазные, 15 мкг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Santen
В 89 аптеках
от 343,43 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції