Производитель: Dr. Reddy's Laboratories LtdПредставительство в Украине
03131, г. Киев, Столичное шоссе, 103
+380442075197
+380442075196
Дополо Концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
от 2370,70 грн
Дополо Концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
от 4883,50 грн
Кеторол Экспресс Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 10 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
от 87,00 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Дополо Концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
от 2370,70 грн
Дополо Концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
от 4883,50 грн
Кеторол Экспресс Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 10 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
от 87,00 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції