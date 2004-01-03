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Список производителейDDr. Reddy's Laboratories Ltd

Производитель: Dr. Reddy's Laboratories Ltd

Представительство в Украине
03131, г. Киев, Столичное шоссе, 103
+380442075197
+380442075196
www.drreddys.ua
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Найдено: 18 препаратов
БИОН 3 КИД таблетки, № 30; Merck Selbstmedikation GmbH
БИОН 3 КИД Таблетки, № 30 Merck Selbstmedikation GmbH
В 1 аптеке других городов
от 369,80 грн
Цены в других городах
Грастим® раствор для инъекций, 0,3 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Грастим® Раствор для инъекций, 0,3 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 15 аптеках
от 688,65 грн
Цены в аптеках
ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ крем, 30 г; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ Крем, 30 г Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 663 аптеках
от 124,40 грн
Цены в аптеках
Доларен Хит гель туба, 50 г; Nabros Pharma
Доларен Хит гель Туба, 50 г Nabros Pharma
В 30 аптеках
от 147,05 грн
Цены в аптеках
Доларен® таблетки, № 100; Nabros Pharma
Доларен® Таблетки, № 100 Nabros Pharma
В 1236 аптеках
от 545,00 грн
Цены в аптеках
Дополо концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Дополо Концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 8 аптеках
от 2370,70 грн
Цены в аптеках
Дополо концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Дополо Концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 1 аптеке
от 4883,50 грн
Цены в аптеках
Кеторол раствор для инъекций, 30 мг, ампула, 1 мл, № 10; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Кеторол Раствор для инъекций, 30 мг, ампула, 1 мл, № 10 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 571 аптеке
от 140,00 грн
Цены в аптеках
Кеторол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 20; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Кеторол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 20 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 891 аптеке
от 132,29 грн
Цены в аптеках
Кеторол гель гель, 2 %, туба, 30 г, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Кеторол гель Гель, 2 %, туба, 30 г, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 912 аптеках
от 168,22 грн
Цены в аптеках
Кеторол Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 10; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Кеторол Экспресс Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 10 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 578 аптеках
от 87,00 грн
Цены в аптеках
Називин® капли назальные, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Капли назальные, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 5 аптеках других городов
от 88,08 грн
Цены в других городах
Називин® капли назальные, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Капли назальные, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 1046 аптеках
от 82,51 грн
Цены в аптеках
Називин® капли назальные, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Капли назальные, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 1051 аптеке
от 85,15 грн
Цены в аптеках
Називин® спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 485 аптеках
от 111,15 грн
Цены в аптеках
Називин® спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 449 аптеках
от 107,25 грн
Цены в аптеках
Називин® Сенситив спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Сенситив Спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 287 аптеках
от 141,76 грн
Цены в аптеках
Називин® Сенситив спрей назальный, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Сенситив Спрей назальный, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 491 аптеке
от 126,26 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03131, г. Киев, Столичное шоссе, 103
+380442075197
+380442075196
www.drreddys.ua
Найдено: 18 препаратов
БИОН 3 КИД таблетки, № 30; Merck Selbstmedikation GmbH
БИОН 3 КИД Таблетки, № 30 Merck Selbstmedikation GmbH
В 1 аптеке других городов
от 369,80 грн
Цены в других городах
Грастим® раствор для инъекций, 0,3 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Грастим® Раствор для инъекций, 0,3 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 15 аптеках
от 688,65 грн
Цены в аптеках
ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ крем, 30 г; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
ДЕКСПАН ПЛЮС КРЕМ Крем, 30 г Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 663 аптеках
от 124,40 грн
Цены в аптеках
Доларен Хит гель туба, 50 г; Nabros Pharma
Доларен Хит гель Туба, 50 г Nabros Pharma
В 30 аптеках
от 147,05 грн
Цены в аптеках
Доларен® таблетки, № 100; Nabros Pharma
Доларен® Таблетки, № 100 Nabros Pharma
В 1236 аптеках
от 545,00 грн
Цены в аптеках
Дополо концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Дополо Концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 8 аптеках
от 2370,70 грн
Цены в аптеках
Дополо концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Дополо Концентрат для раствора для инфузий, 2 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 1 аптеке
от 4883,50 грн
Цены в аптеках
Кеторол раствор для инъекций, 30 мг, ампула, 1 мл, № 10; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Кеторол Раствор для инъекций, 30 мг, ампула, 1 мл, № 10 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 571 аптеке
от 140,00 грн
Цены в аптеках
Кеторол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 20; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Кеторол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 20 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 891 аптеке
от 132,29 грн
Цены в аптеках
Кеторол гель гель, 2 %, туба, 30 г, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Кеторол гель Гель, 2 %, туба, 30 г, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 912 аптеках
от 168,22 грн
Цены в аптеках
Кеторол Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 10; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Кеторол Экспресс Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 10 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 578 аптеках
от 87,00 грн
Цены в аптеках
Називин® капли назальные, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Капли назальные, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 5 аптеках других городов
от 88,08 грн
Цены в других городах
Називин® капли назальные, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Капли назальные, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 1046 аптеках
от 82,51 грн
Цены в аптеках
Називин® капли назальные, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Капли назальные, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 1051 аптеке
от 85,15 грн
Цены в аптеках
Називин® спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 485 аптеках
от 111,15 грн
Цены в аптеках
Називин® спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 449 аптеках
от 107,25 грн
Цены в аптеках
Називин® Сенситив спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Сенситив Спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 287 аптеках
от 141,76 грн
Цены в аптеках
Називин® Сенситив спрей назальный, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Сенситив Спрей назальный, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 491 аптеке
от 126,26 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції