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Белодерм крем для наружного применения 0,05 % туба 30 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (3361) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
173,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
197,81
Экономия: -42,26 грн
155,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
190,12
Экономия: -17,81 грн
172,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
183,99
Экономия: -44,00 грн
139,99 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
151,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
173,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
173,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
202,48
Экономия: -31,03 грн
171,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
173,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
182,19
Экономия: -9,79 грн
172,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
182,69
Экономия: -29,99 грн
152,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
191,60
Экономия: -30,90 грн
160,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
141,81 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
173,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
173,70 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
196,46
Экономия: -24,38 грн
172,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
186,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
173,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
164,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
196,80
Экономия: -45,02 грн
151,78 грн