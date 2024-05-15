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Бетаспан® раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл в блистере в пачке, №5 - Днепр (Днепропетровск) (141611) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), ампула (1)
339,37
Экономия: -55,32 грн
284,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), ампула (3)
327,95
Экономия: -48,18 грн
279,77 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), ампула (3)
337,20
Экономия: -49,00 грн
288,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: ампула (1)
410,80
Экономия: -125,80 грн
285,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), ампула (4)
332,19
Экономия: -71,08 грн
261,11 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
355,40
Экономия: -67,20 грн
288,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
316,99
Экономия: -31,96 грн
285,03 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), ампула (1)
389,80
Экономия: -101,60 грн
288,20 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
355,40
Экономия: -67,20 грн
288,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), ампула (2)
406,60
Экономия: -118,40 грн
288,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), ампула (2)
321,26
Экономия: -49,20 грн
272,06 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: раствор для инъекций (4)
208,87
Экономия: -10,29 грн
198,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
302,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
317,99
Экономия: -32,96 грн
285,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), ампула (2)
312,77
Экономия: -46,16 грн
266,61 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), ампула (2)
337,20
Экономия: -49,00 грн
288,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), ампула (4)
327,18
Экономия: -59,50 грн
267,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), ампула (4)
294,87
Экономия: -14,87 грн
280,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: раствор для инъекций (2)
316,77
Экономия: -72,28 грн
244,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), ампула (3)
285,42
Экономия: -15,42 грн
270,00 грн