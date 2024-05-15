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Бетаметазон крем туба 15 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (82935) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (9)
105,05
Экономия: -16,56 грн
88,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
102,03
Экономия: -13,54 грн
88,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
105,51
Экономия: -15,30 грн
90,21 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
98,99
Экономия: -10,65 грн
88,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (6)
99,54
Экономия: -12,26 грн
87,28 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
99,82
Экономия: -13,30 грн
86,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
109,83
Экономия: -23,31 грн
86,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
99,50
Экономия: -11,16 грн
88,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
102,34
Экономия: -15,06 грн
87,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
86,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5)
104,97
Экономия: -17,69 грн
87,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
102,15
Экономия: -10,92 грн
91,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3)
101,26
Экономия: -14,74 грн
86,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (4)
102,43
Экономия: -15,91 грн
86,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
98,42
Экономия: -10,74 грн
87,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
107,15
Экономия: -15,92 грн
91,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
100,79
Экономия: -6,44 грн
94,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
104,54
Экономия: -16,00 грн
88,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
95,13
Экономия: -7,77 грн
87,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (6)
103,63
Экономия: -16,27 грн
87,36 грн