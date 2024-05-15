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Белодерм мазь для наружного применения 0,05 % туба 15 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (3362) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
125,23
Экономия: -17,82 грн
107,41 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
118,58
Экономия: -14,36 грн
104,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
129,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
129,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
100,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
129,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
129,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
142,02
Экономия: -20,30 грн
121,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
110,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
129,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
112,58
Экономия: -13,48 грн
99,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
134,10
Экономия: -14,72 грн
119,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
124,12
Экономия: -13,55 грн
110,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
129,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
129,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
125,48
Экономия: -12,17 грн
113,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
134,79
Экономия: -18,52 грн
116,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
124,59
Экономия: -11,89 грн
112,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
132,55
Экономия: -13,36 грн
119,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
134,04
Экономия: -14,47 грн
119,57 грн