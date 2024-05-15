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Белодерм спрей 0,05 % флакон 50 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (306976) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
336,45
Экономия: -46,60 грн
289,85 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
327,84
Экономия: -37,99 грн
289,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
347,38
Экономия: -44,44 грн
302,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (5)
325,93
Экономия: -11,93 грн
314,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
281,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
332,09
Экономия: -17,09 грн
315,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
260,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
333,83
Экономия: -18,83 грн
315,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
333,66
Экономия: -17,66 грн
316,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
328,48
Экономия: -22,71 грн
305,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
266,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
328,35
Экономия: -23,68 грн
304,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
306,97 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
322,34
Экономия: -34,00 грн
288,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
309,26
Экономия: -13,43 грн
295,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (2)
256,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
346,39
Экономия: -40,49 грн
305,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
325,22
Экономия: -56,73 грн
268,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
328,29
Экономия: -22,14 грн
306,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
322,30
Экономия: -16,87 грн
305,43 грн