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Бетазон крем для наружного применения 0,1 % туба 15 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (190600) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
45,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
41,46 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
51,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (3)
47,43
Экономия: -5,60 грн
41,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
43,53 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
41,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
43,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (2)
48,89
Экономия: -7,06 грн
41,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (4)
50,35
Экономия: -8,52 грн
41,83 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
51,33
Экономия: -7,33 грн
44,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (1)
43,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
43,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
43,53 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
51,33
Экономия: -7,33 грн
44,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
48,90
Экономия: -7,07 грн
41,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (4)
51,35
Экономия: -9,52 грн
41,83 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
51,32
Экономия: -8,32 грн
43,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 15 мин
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (1)
51,33
Экономия: -7,33 грн
44,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Пятихатки, ул. Садовая, 101
Всего: упаковка (1)
46,81
Экономия: -4,98 грн
41,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (2)
43,54 грн