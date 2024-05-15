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Белодерм крем для наружного применения 0,05 % туба 15 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (3360) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
146,58
Экономия: -20,86 грн
125,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
132,22
Экономия: -16,01 грн
116,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
131,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
131,30 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
143,04
Экономия: -16,97 грн
126,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
131,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
131,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
152,37
Экономия: -21,78 грн
130,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
112,53 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
133,30
Экономия: -15,70 грн
117,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
131,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
135,85
Экономия: -16,27 грн
119,58 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
131,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
114,85 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
131,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
144,31
Экономия: -22,68 грн
121,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
131,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
131,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
141,20
Экономия: -19,39 грн
121,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
134,18
Экономия: -12,80 грн
121,38 грн