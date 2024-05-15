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Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (634914) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
999,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1035,89
Экономия: -40,89 грн
995,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
999,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1067,99
Экономия: -132,37 грн
935,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: суспензия для инъекций (3)
1017,24
Экономия: -46,44 грн
970,80 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1035,50
Экономия: -51,00 грн
984,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
999,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
1021,99
Экономия: -86,37 грн
935,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: суспензия для инъекций (2)
1075,11
Экономия: -104,85 грн
970,26 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1025,90
Экономия: -73,00 грн
952,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
1066,31
Экономия: -96,06 грн
970,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
1026,25
Экономия: -55,98 грн
970,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
1039,53
Экономия: -116,51 грн
923,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: суспензия для инъекций (4)
1046,53
Экономия: -123,51 грн
923,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
1037,16
Экономия: -67,67 грн
969,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
1093,76
Экономия: -123,49 грн
970,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
999,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: суспензия для инъекций (4)
1018,74
Экономия: -44,24 грн
974,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
999,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: суспензия для инъекций (2)
1022,35
Экономия: -99,33 грн
923,02 грн